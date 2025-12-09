One-Netbook представит OneXPlayer X1 с архитектурой Panther Lake и высоким объёмом памяти на выставке в январе 2026 года.

One-Netbook готовится представить портативную игровую систему OneXPlayer X1, построенную на базе процессоров Intel Panther Lake. Ранее это устройство было обнаружено в базе данных Geekbench с процессором Core Ultra 5 338H и встроенной графикой Arc B370.

Система включает 12 ядер центрального процессора — 4 производительных и 8 энергоэффективных — и 10 Xe3-ядер графики. Оперативная память устройства имеет объём 32 ГБ. Максимальная частота CPU достигает 4,7 ГГц при тепловом пакете 65–80 Вт.

Фото Videocardz

На текущем этапе тестирования производительность новой модели уступает предыдущим версиям на базе Lunar Lake и Meteor Lake, однако данные получены на ранних образцах и могут измениться после финальной оптимизации.

OneXPlayer X1 планируется представить на выставке CES 2026, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 6 по 9 января. Цена и полные технические характеристики пока не раскрываются.