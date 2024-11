По результатам нового теста на выносливость аккумулятора новый Xiaomi 15 Pro стал лучшим устройством среди аналогов.

По результатам тестирования, проведенного Tech Droider, Xiaomi 15 Pro может по праву претендовать на лучшую производительность батареи среди всех флагманских телефонов на рынке, поскольку он превосходит iPhone 16 Pro Max, OnePlus 12, Google Pixel 9 Pro XL и Galaxy S24 Ultra. Правда, и OnePlus 12, и Galaxy S24 Ultra работают на базе Snapdragon 8 Gen 3 последнего поколения.





В тесте Pixel 9 Pro XL продержался 9 ч 59 м и достиг температуры 42,4 C; S24 Ultra продержался 10 ч 23 м и достиг довольно высокой температуры 50,4 C. OnePlus 12 работает еще лучше — 10 ч 46 м при температуре 43,6 C. iPhone 16 Pro Max от Apple нагревается до 50 C, но работает 11 ч 16 м, и все же не дотягивает до Xiaomi 15 Pro, который работает 12 ч 23 м при разумной температуре 43,8 C.

Изображение: unsplash





Конечно, нельзя не отметить, что Xiaomi 15 Pro имеет множество преимуществ перед своими аналогами. Во-первых, это самое новое устройство в списке, поэтому оно, скорее всего, меньше всего страдает от деградации батареи. Кроме того, это единственное протестированное устройство на Snapdragon 8 Elite; за исключением iPhone 16 Pro Max, все остальные устройства работают на более старой архитектуре SoC. Однако самым очевидным преимуществом является емкость аккумулятора — 6100 мАч.