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dima0782
Warcraft празднует 30-летие выпуском ремастеров своих классических игр
Blizzard анонсировала Warcraft I и Warcraft II Remastered с новой графикой, улучшениями геймплея и мультиплеером.

Warcraft отпраздновал 30-летие своей жизни, выпустив новые версии, которые воскресят классическую RTS. Blizzard анонсировала ремастеры Warcraft I и Warcraft II, которые включают в себя улучшения пользовательского интерфейса и новый стиль, адаптированный для современного поколения. Ремастеры включают в себя дополнения Beyond the Dark Portal и Tides of Darkness, а также мультиплеер.

Warcraft I: Remastered - это оригинальная игра с улучшенной HD-графикой, визуальными улучшениями пользовательского интерфейса и некоторыми геймплейными дополнениями. Warcraft: Orcs & Humans дебютировала в 1994 году и имела некоторые ограничения, обусловленные аппаратным обеспечением того времени. Blizzard не только изменила графику, но и внедрила современные элементы управления, такие как перемещение правой кнопкой мыши, выбор с помощью перетаскивания и более высокая скорость игры.

Изображение: Blizzard

Несмотря на то, что новая HD-графика является основной деталью ремастера, пользователи смогут переключаться между этим режимом и оригинальной пиксельной графикой. Также в игру включена поддержка широкоформатных дисплеев и переработанный саундтрек. В случае с Warcraft II: Remastered разработчики включили многопользовательский режим и объявили, что все пользовательские старые карты будут совместимы с новой версией.

Кроме того, в ремастерах есть раздел для просмотра ранее не издававшихся фрагментов истории игры, например, оригинального концепт-арта 1994 года.

Вместе с новыми версиями классики Blizzard анонсировала обновление для Warcraft III: Reforged. Ремастеринг RTS-игры был выпущен четыре года назад на фоне волны критики за низкую производительность. Студия исправила значительную часть ошибок и выпустила патч 2.0, который демонстрирует переработанный пользовательский интерфейс и настраиваемое управление.

Обновление включает в себя улучшенные сценарии и возможность настраивать визуальные эффекты. Обновлены все классические HD-активы, а также предлагаются преимущества издания Spoils of War. Blizzard отмечает, что персонажи, строения и окружение были воссозданы заново, чтобы подчеркнуть глубину, размеренность и индивидуальность мира.

Warcraft III: Reforged также добавляет пользовательские горячие клавиши и обновленный рейтинг, среди прочих опций. Патч 2.0 будет доступен сегодня в виде бесплатной загрузки для тех, кто уже приобрел игру.

#игры #ремастер #warcraft #классические игры #bizzard
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