Анонсирована новая поисковая система OpenAI - SearchGPT. Она предлагает доступ к информации в режиме реального времени, краткие и наглядные ответы.

SearchGPT - это поисковая система, которая обеспечивает доступ к информации в Интернете в режиме реального времени. Однако, в отличие от других поисковых систем, она не только предоставляет ссылки, но и обобщает и осмысливает найденную информацию. Например, когда вы ищете информацию о музыкальных фестивалях, она выдает вам краткие описания и ссылки с подробной информацией о мероприятиях. Например, вам нужна информация о посадке томатов. SearchGPT рассказывает о сроках посадки и различных сортах томатов.

Возможности поисковой системы SearchGPT:

Доступ к информации в режиме реального времени: SearchGPT предоставляет пользователям мгновенный доступ к информации в Интернете.

Обобщение и ссылки на ресурсы: Результаты поиска обобщаются и представляются пользователю, а также сопровождаются ссылками на ресурсы.

Визуальные ответы: Функция визуальных ответов обеспечивает более интерактивные и визуально насыщенные результаты поиска.

В настоящее время SearchGPT открыт только для 10 тысяч тестовых пользователей. Работая со сторонними партнерами, OpenAI использует прямые потоки контента для генерации результатов поиска. Этот сервис предлагается на стадии прототипа в качестве функции, которую изначально планировалось интегрировать в ChatGPT.

OpenAI разработал SearchGPT в сотрудничестве с различными новостными партнерами. Она постоянно совершенствует систему, получая отзывы от таких организаций, как The Wall Street Journal, The Associated Press и Vox Media. Издатели смогут управлять отображением своего контента, и им будет предоставлена возможность отказаться от использования их материалов в обучении моделей.

SearchGPT станет серьезным конкурентом усилиям Google по интеграции функций искусственного интеллекта. По слухам, даже Google внимательно следит за развитием событий. Кроме того, расходы OpenAI быстро растут, и им необходимо найти способы монетизации нового продукта.