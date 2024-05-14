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dima0782
Nothing интегрирует ChatGPT во все свои наушники
Компания объявила, что будет внедрять искусственный интеллект OpenAI во все свои аудиопродукты.

Компания Nothing объявила о том, что интегрирует ChatGPT во все свои аудиоустройства. Это объявление появилось через несколько недель после того, как компания представила новейшие беспроводные наушники Nothing Ear с поддержкой ChatGPT. Интеграция ChatGPT, которая была ограничена моделями Nothing Ear и Ear(a), теперь будет поддерживать больше моделей. Таким образом, пользователи старых моделей наушников Nothing также смогут воспользоваться возможностями искусственного интеллекта.

С помощью виджетов можно обеспечить более быстрый доступ к различным режимам ввода (текстовому, голосовому и визуальному) приложения ChatGPT, но наушники Nothing делают это гораздо проще. Пользователь может вызвать ChatGPT, уникального цифрового помощника с OpenAI GPT-4, не прикасаясь к телефону.

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Nothing интегрирует ChatGPT в свои аудиоустройства с обновлением приложения Nothing X, запланированным на 21 мая. Поддерживаемые модели: Nothing Ear (1), Nothing Ear (2), Nothing Ear (stick), CMF Buds, CMF Buds Pro и CMF Neckband Pro.

#chatgpt #наушники #nothing #nothing ear #наушники с искусственным интеллектом
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