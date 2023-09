ChromeOS 177 позволяет пользователям быстро находить технические характеристики своего Chromebook через Launcher

В новом сообщении в блоге от 26 сентября Google объявила о выпуске ChromeOS 117 для Chromebooks. В ней реализовано обновление Material You от Google, а элементы быстрых настроек, такие как Wi-Fi, Bluetooth, Nearby Share, Cast Screen, VPN, Screen Capture и Do Not Disturb, отображаются в виде сетки вместо прежних маленьких кружков. В последнем обновлении также появилась новая панель уведомлений в правом нижнем углу экрана, которая позволяет пользователям получать доступ к новым сообщениям, электронной почте и другим оповещениям из приложений.

Google также добавила улучшения в Календаре, который показывает все предстоящие встречи и позволяет пользователям присоединиться к ним непосредственно с помощью кнопки. Обновление предлагает динамическую цветовую тематику на устройствах Chromebook, основанную на оттенках обоев. С помощью этой функции акцентные цвета будут адаптироваться к светлому и темному режимам. Доступ к ней можно получить из приложения "Обои и стиль", щелкнув правой кнопкой мыши на рабочем столе.

В новом программном обеспечении пользователи могут быстро найти такие характеристики Chromebooks, как процессор и оперативная память, с помощью поиска в Launcher. Кроме того, в правой нижней части области состояния появился индикатор конфиденциальности микрофона, информирующий пользователей о том, что приложения используют микрофон или камеру устройства.

В новой ChromeOS также появилась функция адаптивной зарядки аккумулятора. Ее можно включить в меню "Настройки" > "Устройство" > "Питание", и после включения эта функция будет замедлять зарядку, когда емкость батареи достигнет 80%. При этом зарядка аккумулятора до 100% будет происходить медленнее. Кроме того, эта функция позволяет одновременно слушать аудио из приложения Android и веб-страницы, не приостанавливая работу другого приложения.

Среди других значимых обновлений ChromeOS 117 - поддержка GIF в функции выбора эмодзи, запись видео с временной задержкой в приложении "Камера", улучшенная работа с вьетнамским текстом и методом ввода VNI и многое другое.

Ожидается, что обновление ChromeOS 117 поступит на все соответствующие устройства автоматически по воздуху (OTA). Однако пользователи Chromebook могут вручную проверить наличие обновления на своих устройствах, перейдя в меню Настройки > О ChromeOS > Проверить наличие обновлений.