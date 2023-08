В этом насыщенном месяце появилась еще одна игра.

Как будто октябрь и так не был достаточно насыщен новыми играми. Издательство 505 Games сообщило, что Ghostrunner 2, продолжение потрясающего киберпанковского платформера 2020 года, появится 26 октября. Игра будет доступна на ПК (Steam, Epic Games Store и GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Предварительные заказы уже открыты, а те, кто приобретет Brutal Edition, получат доступ на 48 часов раньше.

Действие последней части серии разворачивается спустя год после событий Ghostrunner. Вы снова будете играть за Джека, киберниндзю, которому предстоит прокладывать себе путь через внушительную башню. Ghostrunner - это быстро развивающаяся, часто жесткая игра, в которой вы перемещаетесь по коварному окружению. Джек часто погибает, но на помощь приходят мгновенные перезагрузки, частые контрольные точки и опции доступности.

Фото: ggdt.ru

Сиквел от One More Level, похоже, опирается на эту основу, добавляя новые возможности, такие как мотоцикл и возможность выбора диалога.

Ghostrunner 2 выйдет прямо перед Alan Wake 2 (27 октября) - Epic Games и Remedy на прошлой неделе отложили выход своей игры на 10 дней, чтобы не мешать выходу таких крупных игр, как Super Mario Bros. Wonder и Marvel's Spider-Man 2. В октябре также выйдут такие игры, как Assassin's Creed Mirage (которая также перенесла дату выхода, чтобы занять свое место в календаре), Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Lords of the Fallen и Cities Skylines II.

Кроме того, к моменту выхода Ghostrunner 2 многие еще будут по колено в таких играх, как Starfield, Armored Core VI и, возможно, Immortals of Aveum. Учитывая обилие игр, выходящих в ближайшие пару месяцев, возможно, подождать еще несколько недель будет не лишним.