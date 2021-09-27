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Resident Evil 4 VR выйдет на Oculus Quest 2 в следующем месяце
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Порт игры для виртуальной реальности был анонсирован на выставке Resident Evil Showcase еще в апреле, придав классике 2005 года свежий взгляд от первого лица. Многие объекты и меню игры были переработаны, чтобы лучше взаимодействовать с VR. Классический экран паузы полностью интерактивен, вы можете брать оружие и предметы и свободно их переставлять. Оружие также можно брать не с тела, а с помощью меню - оружие можно достать с пояса, а лечебные объекты - с левого плеча.

Также похоже, что есть несколько разных вариантов передвижения. Вы можете играть стоя или сидя и перемещаться либо с помощью аналогового джойстика. Также доступны варианты поворота и быстрого разворота, которые всегда под рукой.

Согласно превью от IGN, определенные моменты - например, прыжок с видом от первого лица Леона и потом наблюдать как он поднимается по лестнице от третьего лица - могут быть неуклюжими, а привыкание к тому, где находятся предметы на вашем теле, может занять некоторое время. Но в целом это хороший порт игры и отличный способ освежить игру 16-летней давности. Это также первый опыт Resident Evil VR, появившийся на ПК - в то время как Resident Evil 7 к сожалению оставалась эксклюзивной для пользователей PlayStation VR.

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Resident Evil 4 VR выйдет 21 октября и будет эксклюзивом для Oculus Quest 2.

#oculus quest 2 #resident evil 4 vr
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