Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт

Стандарт оперативной памяти DDR5 с начальной частотой 4800 МГц появиться в конце 2021 года, но уже сегодня можно в полной мере ощутить его перспективы с комплектом оперативной памяти всего за 100 долларов.
[ ] для раздела Блоги
+
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Стандарт оперативной памяти DDR4 появился в 2014 году. Изначально ее частота составляла 2133-2400 МГц. С тех пор шел планомерный процесс наращивания частоты, и уже к 2016-17 году память с частотой 3200 МГц стала наиболее часто встречающейся в компьютерах пользователей. 

реклама

На сегодняшний момент оперативная память DDR4 перешагнула рубеж 5000 МГц и вплотную приблизилась в частоте к новому стандарту DDR5, который будет представлен уже в этом году, но вот цена таких модулей оставляет желать лучшего.

Компания A-Data одна из немногих кто поставляет на рынок столько высокочастотные модули.

анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

 A-Data наиболее известна в России пользователям своими SSD дисками, однако сейчас с брендом XPG (Xtreme Performance Gear) она вышла на рынок высокопроизводительных продуктов для геймеров и с другими комплектующими: ноутбуки, мониторы, корпуса, блоки питания и т.д.

Вся линейка продукции проходит строгое тестирование по методу ADATA A.+ Это дает возможность определить, что продукты соответствуют высочайшим стандартам качества, отличаются превосходной надежностью и сверхвысокой производительностью, в чем мы и убедимся сегодня в обзоре.

реклама

Комплект памяти от компании A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB [AX4U360038G18A-DW50] с частотой 3600 МГц, о котором и пойдет сегодня речь, стоит примерно 7500-8500 рублей.

Линейка оперативной памяти XPG SPECTRIX D50 имеет два варианта расцветки вольфрамово-серый и белый. В ней так же присутствуют модели с рабочей частотой от 3000 до 4600 МГц объёмом от 8 до 32 Гигабайт.

Технические характеристики

  • Производитель: A-Вata;
  • Модель: AX4U360038G18A-DW50;
  • Тип памяти: DIMM DDR4 (288-pin);
  • Объем памяти: 2 x 8 = 16 Гб;
  • Номинальная частота: 3600 МГц;
  • Тайминги: 18-20-20;
  • Напряжение: 1.35 V;
  • Профиль JEDEC: 2666 МГц 16-16-16-39;
  • Профиль XMP №1: 3600 МГц 18-20-20-42;
  • Профиль XMP №2: 3200 МГц 16-18-18-36;
  • Охлаждение: пассивное (алюминиевые радиаторы);
  • Наличие подсветки: да;
  • Гарантия: пожизненная.

Упаковка и комплектации

Оперативная память поставляется в картонной коробке, с обратной стороны имеется два окошка, через которые пользователь может узнать основные технические характеристики модели (частота, тайминги и рабочее напряжение).

реклама

Внутри находятся модули в блистерной упаковке, как таковой какой-либо документации в комплекте с памятью нет. Однако на внутреннюю часть коробки производитель нанес небольшую инструкцию.

Внешний вид и особенности дизайна

Внешне модули выглядят достаточно изысканно, пересечение правильных линий и великолепной треугольной световой панели RGB поражает взгляд.

реклама

Первое, на что обращает пользователь, взяв планки в руки — это их вес. Вес одной планки составляет 70 грамм.

Высота радиатора составляет 40 мм, что в конечном счете может вызвать проблемы совместимости с крупными системами воздушного охлаждения. Сложности не возникнут при установки самого радиатора, но вот передним вентилятором пользователю придется пожертвовать.

Для управления RGB подсветкой необходимо воспользоваться фирменной утилитой XPG RGB Sync.


Подробная информация о модулях 

На данный момент производством 90% чипов для оперативной памяти, находящихся в продаже, занимается три компании: Samsung, Hynix, Micron. Именно чипы памяти, их производитель и ревизия определяет возможности работы модулей и их разгонный потенциал.

Для получения этой информация необходимо воспользоваться специальными утилитами CPU-Z или AIDA64.

Но наиболее подробную информацию, зашитую в SPD модуля, можно получить при помощи программы Thaiphoon Burner.

Модуль объёмом 8 гигабайт набран 8 микросхемами Hynix H5AN8G8NDJR-VKC или просто D-Die объёмом 1 гигабайт и произведенными по 17 нм нормам. Память имеет одноранговую архитектуру и выполнена на восьмислойной печатной плате ревизии A3.

Чипы памяти типа Hynix D-Die относятся к четвертому поколению, после С-Die, MFR и AFR. 

Разгонный потенциал достаточно высокий, но достигается за счет серьезного завышения таймингов. 

В SPD также прописаны стандартизированные профили JEDEC: вплоть до частоты 2666 МГц с таймингами 17-17-17-39. Оперативная память оснащена двумя профилями XMP для лучшей совместимости с устаревшими моделями процессоров.

Номинальная частота XMP профиля №1 составляет внушительные 3600 МГц с таймингами 18-20-20-38 и напряжением 1.35 V, частота XMP профиля №2 3200 МГц с таймингами 16-18-18-36 при напряжении 1.35 V. Наличие двух XMP профилей может показаться странным, но это сделано в первую очередь для лучшей совместимости, так, например, процессоры Ryzen 1 и 2 серии могут испытывать трудности с работой на частоте оперативной памяти 3600 МГц, как и новые процессоры Intel 11 поколения могут работать нестабильно или вовсе не запуститься в режиме Gear 1 с частотой 3600 МГц.

Полный отчет Thaiphoon Burner о A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB AX4U360038G18A-DW50 стандарта JEDEC, задержек и таймингов.

Тестовая конфигурация

  • Процессор: Intel® Core™ i7-11700K@5000 МГц;
  • Видеокарта: UHD 750;
  • Материнская плата: MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI версия биос 7C73v18;
  • Охлаждение: ARCTIC Liquid Freezer II 280;
  • Накопитель: M.2 Samsung 980 Pro 512 Гбайт;
  • Блок питания: Cooler Master V1200 Platinum 1200 ВТ.

Проверка на разгон

Оперативная память AX4U360038G18A-DW50 по умолчанию имеет достаточно высокие задержки 18-20-20 для частоты 3600МГц. Первым делом попробуем снизить тайминги,с повышением напряжения до 1,43V удалось значительно снизить все регистры таймингов.

Если говорить о разгоне в привычном понимании данного слова то при поднятии напряжения до 1,47V удалось получить стабильный результат работы лишь на частоте 4800 МГц с таймингами 18-25-25-46 CR1 в режиме работы Gear 2.

Частота 4800 МГц покорилась без особых сложностей. 

Перешагнуть рубеж 5066 МГц на  материнской плате MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI увы не получилось. При помощи разгона по шине удалось выжать еще стабильные 100 МГц, но частота 5000 МГц так и осталась недостижима, плата просто не стартовала выше этой отметки.

В итоге имеется 5 конфигураций работы оперативной памяти:

  • Jedec 2666 МГц 19-19-19-43 CR2;
  • XMP №1 3600 МГц 18-20-20-42 CR2;
  • XMP №2 3200 МГц 16-18-18-36 CR2;
  • LT 3600 МГц 14-19-19-36 CR2;
  • OC 4800 МГц 18-25-25-46 CR1.

Результаты тестирования

Выводы

Оперативная память компании A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB [AX4U360038G18A-DW50] является достаточно интересным продуктом, который придется по вкусу как профессиональным геймерам, так и энтузиастам, которым по душе заняться настройками и разгоном системы, благо потенциал у чипов памяти Hynix D-Die к этому есть неплохой. Только главное не забыть и о других компонентах системы, которые могут стать камнем преткновения.

Для стандарта памяти DDR4 частота 4800 МГц является хорошим показателем, именно с данной частоты стартует память стандарта DDR5 осенью этого года. Но как уже было неоднократно , на начальном этапе DDR5 будет иметь значительно более высокие задержки, чем у героя обзора.

Преодолеть стабильно рубеж 5000 МГц в моем случае не получилось по вине материнской платы.

В итоге приобретая A-Data AX4U360038G18A-DW50, покупатель имеет высокую частоту из коробки 3600 МГц, хороший разгонный потенциал, «пожизненную гарантию», приятный внешний вид и, для кого это важно,управляемую RGB подсветку.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ddr4 adata ddr4 разгон ddr4-3600 ddr4-2400 ax4u360038g18a-dw50 hynix d-die h5an8g8ndjr-vkc spectrix d50 rgb xtreme performance gear
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
7
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
29
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
45
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
16
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
30
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
24

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 38
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
224
15 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 / MIUI 12.5
7
Падение рынка криптовалют сделало многие монеты неприбыльными, а майнеры теряют по $80 в месяц
50
Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
24
GeForce RTX 3060 вернулась в магазины РФ и стоит на 35 000 рублей дешевле GeForce RTX 2060
43
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
59
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
49
Падение цен на видеокарты продолжается – GeForce RTX 3060 уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 2060
17
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
87
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
36
Наиболее популярные инженерные коды для смартфонов OnePlus, Samsung и Xiaomi на Android
2
Биткоин перейдёт на новый алгоритм Taproot, что повысит анонимность и снизит цену транзакций
25
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
57
NVIDIA намеревается ограничить поставки GeForce RTX 2060, чтобы освободить дорогу для GeForce RTX 3060
11
Windows 10 не вечна — известна дата прекращения её поддержки
5
Медная крышка для процессоров AMD Ryzen оценена в $25
16
Starfield выйдет спустя ровно 11 лет после The Elder Scrolls V Skyrim
4
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
88
NVIDIA прекратит поддержку Windows 7, 8 и 8.1
25
Геймплейный трейлер вдохновлённой «Героями Меча и Магии» стратегии Songs of Conquest
3

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
29
"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
74
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
17
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
7
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
6
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
+
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
+

Сейчас обсуждают

Sulphide
01:07
Сенсация, сенсация!!! Растянутая FHD картинка работает быстрее чем нативная 4k картинка!
Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %
Дмитрий Бадеев
01:01
он туповатый, он даже не понимает слово инфляция)). И тем более биткоин, валюта у которой эмиссия ограничена в виде 21 млн монет из которой около 3-4 млн монет потеряно навсегда )
GeForce RTX 3060 вернулась в магазины РФ и стоит на 35 000 рублей дешевле GeForce RTX 2060
Inqizitor
00:56
Конечно не дотянут, куда им, криворуким. Григоровича не прощу за наглое враньё в 2003 году, когда он врал про транспорт, управляемых нпс, кастомизацию пушек и ещё миллион обещаний в Ждалкере.
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl возглавил список лидеров продаж в российском сегменте Steam
Inqizitor
00:52
Ждалкер 2 в сравнении с Метро Исход будет глупой поделкой, как были предыдущие Ждалкеры. Метро Исход поднял планку качества на недосягаемую высоту. Если бы в Исходе добрую концовку разрешили при убийс...
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl возглавил список лидеров продаж в российском сегменте Steam
ChAS
00:45
А играть будут на минималках? Судя по статистики видеокарт в Стим.
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
Алексей Бирюков
00:45
рецепт прост, необходимо выключить "режим сперматозоида" и не спешить купить в числе первых. соревнование? не купил первым-лох? подождите и купите позже в магазине по нормальной цене. или , дорого-бог...
Продажи видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру - геймеры вновь остались ни с чем
Вадим Чекрыгин
00:38
3090 не игровая (в модельном ряде это профессиональная) по этому не будет стоить 50К к сожалению. А вот 3080 и 3070Ti должны как раз стоить 50К.
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
safus
00:38
"с вычислительными ядрами" одним ядром
Ретроклокер разогнал древний Pentium III в полтора раза, обновив рекорд SuperPI 1M
Вадим Чекрыгин
00:35
Он балабол, 3090 не игровой сегмент это профессиональный (по аналогии с titan). А величина стоимости товара не волнует только тех кто использует вещь в качестве инструмента окупаемости. Значит на ней ...
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
Sergio Pro
00:29
Чел работал в fifa,доилово будет продолжаться
На должность главы BioWare утверждён Гэри Маккей: студия собирается восстанавливать доверие игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем