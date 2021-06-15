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Стандарт оперативной памяти DDR4 появился в 2014 году. Изначально ее частота составляла 2133-2400 МГц. С тех пор шел планомерный процесс наращивания частоты, и уже к 2016-17 году память с частотой 3200 МГц стала наиболее часто встречающейся в компьютерах пользователей.

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На сегодняшний момент оперативная память DDR4 перешагнула рубеж 5000 МГц и вплотную приблизилась в частоте к новому стандарту DDR5, который будет представлен уже в этом году, но вот цена таких модулей оставляет желать лучшего.

Компания A-Data одна из немногих кто поставляет на рынок столько высокочастотные модули.

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A-Data наиболее известна в России пользователям своими SSD дисками, однако сейчас с брендом XPG (Xtreme Performance Gear) она вышла на рынок высокопроизводительных продуктов для геймеров и с другими комплектующими: ноутбуки, мониторы, корпуса, блоки питания и т.д.

Вся линейка продукции проходит строгое тестирование по методу ADATA A.+ Это дает возможность определить, что продукты соответствуют высочайшим стандартам качества, отличаются превосходной надежностью и сверхвысокой производительностью, в чем мы и убедимся сегодня в обзоре.

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Комплект памяти от компании A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB [AX4U360038G18A-DW50] с частотой 3600 МГц, о котором и пойдет сегодня речь, стоит примерно 7500-8500 рублей.

Линейка оперативной памяти XPG SPECTRIX D50 имеет два варианта расцветки вольфрамово-серый и белый. В ней так же присутствуют модели с рабочей частотой от 3000 до 4600 МГц объёмом от 8 до 32 Гигабайт.

Технические характеристики

Производитель: A-Вata;

Модель: AX4U360038G18A-DW50;

Тип памяти: DIMM DDR4 (288-pin);

Объем памяти: 2 x 8 = 16 Гб;

Номинальная частота: 3600 МГц;

Тайминги: 18-20-20;

Напряжение: 1.35 V;

Профиль JEDEC: 2666 МГц 16-16-16-39;

Профиль XMP №1: 3600 МГц 18-20-20-42;

Профиль XMP №2: 3200 МГц 16-18-18-36;

Охлаждение: пассивное (алюминиевые радиаторы);

Наличие подсветки: да;

Гарантия: пожизненная.

Упаковка и комплектации

Оперативная память поставляется в картонной коробке, с обратной стороны имеется два окошка, через которые пользователь может узнать основные технические характеристики модели (частота, тайминги и рабочее напряжение).

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Внутри находятся модули в блистерной упаковке, как таковой какой-либо документации в комплекте с памятью нет. Однако на внутреннюю часть коробки производитель нанес небольшую инструкцию.

Внешний вид и особенности дизайна

Внешне модули выглядят достаточно изысканно, пересечение правильных линий и великолепной треугольной световой панели RGB поражает взгляд.

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Первое, на что обращает пользователь, взяв планки в руки — это их вес. Вес одной планки составляет 70 грамм.

Высота радиатора составляет 40 мм, что в конечном счете может вызвать проблемы совместимости с крупными системами воздушного охлаждения. Сложности не возникнут при установки самого радиатора, но вот передним вентилятором пользователю придется пожертвовать.

Для управления RGB подсветкой необходимо воспользоваться фирменной утилитой XPG RGB Sync.





Подробная информация о модулях

На данный момент производством 90% чипов для оперативной памяти, находящихся в продаже, занимается три компании: Samsung, Hynix, Micron. Именно чипы памяти, их производитель и ревизия определяет возможности работы модулей и их разгонный потенциал.

Для получения этой информация необходимо воспользоваться специальными утилитами CPU-Z или AIDA64.

Но наиболее подробную информацию, зашитую в SPD модуля, можно получить при помощи программы Thaiphoon Burner.

Модуль объёмом 8 гигабайт набран 8 микросхемами Hynix H5AN8G8NDJR-VKC или просто D-Die объёмом 1 гигабайт и произведенными по 17 нм нормам. Память имеет одноранговую архитектуру и выполнена на восьмислойной печатной плате ревизии A3.

Чипы памяти типа Hynix D-Die относятся к четвертому поколению, после С-Die, MFR и AFR.

Разгонный потенциал достаточно высокий, но достигается за счет серьезного завышения таймингов.

В SPD также прописаны стандартизированные профили JEDEC: вплоть до частоты 2666 МГц с таймингами 17-17-17-39. Оперативная память оснащена двумя профилями XMP для лучшей совместимости с устаревшими моделями процессоров.

Номинальная частота XMP профиля №1 составляет внушительные 3600 МГц с таймингами 18-20-20-38 и напряжением 1.35 V, частота XMP профиля №2 3200 МГц с таймингами 16-18-18-36 при напряжении 1.35 V. Наличие двух XMP профилей может показаться странным, но это сделано в первую очередь для лучшей совместимости, так, например, процессоры Ryzen 1 и 2 серии могут испытывать трудности с работой на частоте оперативной памяти 3600 МГц, как и новые процессоры Intel 11 поколения могут работать нестабильно или вовсе не запуститься в режиме Gear 1 с частотой 3600 МГц.

Полный отчет Thaiphoon Burner о A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB AX4U360038G18A-DW50 стандарта JEDEC, задержек и таймингов.

Тестовая конфигурация

Процессор: Intel® Core™ i7-11700K@5000 МГц;

Видеокарта: UHD 750;

Материнская плата: MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI версия биос 7C73v18;

Охлаждение: ARCTIC Liquid Freezer II 280;

Накопитель: M.2 Samsung 980 Pro 512 Гбайт;

Блок питания: Cooler Master V1200 Platinum 1200 ВТ.

Проверка на разгон

Оперативная память AX4U360038G18A-DW50 по умолчанию имеет достаточно высокие задержки 18-20-20 для частоты 3600МГц. Первым делом попробуем снизить тайминги,с повышением напряжения до 1,43V удалось значительно снизить все регистры таймингов.

Если говорить о разгоне в привычном понимании данного слова то при поднятии напряжения до 1,47V удалось получить стабильный результат работы лишь на частоте 4800 МГц с таймингами 18-25-25-46 CR1 в режиме работы Gear 2.

Частота 4800 МГц покорилась без особых сложностей.

Перешагнуть рубеж 5066 МГц на материнской плате MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI увы не получилось. При помощи разгона по шине удалось выжать еще стабильные 100 МГц, но частота 5000 МГц так и осталась недостижима, плата просто не стартовала выше этой отметки.

В итоге имеется 5 конфигураций работы оперативной памяти:

Jedec 2666 МГц 19-19-19-43 CR2;

XMP №1 3600 МГц 18-20-20-42 CR2;

XMP №2 3200 МГц 16-18-18-36 CR2;

LT 3600 МГц 14-19-19-36 CR2;

OC 4800 МГц 18-25-25-46 CR1.

Результаты тестирования

Выводы

Оперативная память компании A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB [AX4U360038G18A-DW50] является достаточно интересным продуктом, который придется по вкусу как профессиональным геймерам, так и энтузиастам, которым по душе заняться настройками и разгоном системы, благо потенциал у чипов памяти Hynix D-Die к этому есть неплохой. Только главное не забыть и о других компонентах системы, которые могут стать камнем преткновения.

Для стандарта памяти DDR4 частота 4800 МГц является хорошим показателем, именно с данной частоты стартует память стандарта DDR5 осенью этого года. Но как уже было неоднократно , на начальном этапе DDR5 будет иметь значительно более высокие задержки, чем у героя обзора.

Преодолеть стабильно рубеж 5000 МГц в моем случае не получилось по вине материнской платы.

В итоге приобретая A-Data AX4U360038G18A-DW50, покупатель имеет высокую частоту из коробки 3600 МГц, хороший разгонный потенциал, «пожизненную гарантию», приятный внешний вид и, для кого это важно,управляемую RGB подсветку.