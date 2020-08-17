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Кожаный органайзер для мультитула, фонарика и т.д.
В походе, на рыбалке, велопрогулке мелкий инструмент может понадобиться неожиданно и лучше, если он будет под рукой, а не где-то на дне рюкзака. Поясной органайзер из воловьей кожи не стеснит движений - мультитул, фонарик, ключи всегда будут в одном месте, рядом.
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Цена 10,75 $
Напольно-настольная лампа Digoo
Новинка года - лампа - трансформер от Digoo. Мощность лампы 10 Ватт, регулировка яркости и температуры свечения кнопками на светильнике. Ножка или штатив светильника разбирается на три части: можно сделать напольную лампу высотой 190 см или настольную высотой 60 см или промежуточный вариант - 100 см.
Цена с купоном BGDGLN - 58,99 $
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Набор состоит из велофары на светодиоде XML T6 и заднего подседельного фонаря. Велофара снабжена оптикой для создания однородного светового пятна без засветки в центре, корпус сделан из алюминия для быстрого охлаждения и снабжен механизмом фокусировки луча. Режимов три: полная мощность, низкая мощность и строб. Встроенный аккумулятор на 3000 мАч. Задний фонарь также оснащен внутренним аккумулятором.
Цена 12,25 $
Трехканальный усилитель с блютуз
Компактный усилитель ZK-TB21 на TPA3116D2 кроме двух стереоканалов снабжен третьим каналом для сабвуфера. Мощность системы 2*50+100 Вт. Усилитель дополнен блютуз версии 5.0. Питание усилителя 12-24 Вольта, скромные габариты 118*100*22 мм позволяют аккуратно монтировать в любую заводскую конструкцию или автомобиль.
Цена с купоном BGTB21 - 16,99 $
Набор инструментов для домашнего мастера
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Производитель ELECALL специализируется на инструментах и измерительных приборах. Качество продукции вполне хорошее, а цены умеренные, что для домашнего пользования всегда плюс. В наборе за смешные деньги четыре наиболее ходовых в быту инструмента - плоскогубцы, кусачки для проводов, узко и круглогубцы. Длина инструмента от 110 (кусачки) до 150 мм (узкогубцы). Диэлектрические рукоятки подпружинены для большего удобства.
Цена 11,29 $ за набор
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