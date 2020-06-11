Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - домкрат электрический, компрессор автомобильный, антибликовые очки и другое
Домкрат электрический
Домкрат электрический ромбовидной формы. Подключается как к розетке, так и к аккумуляторной батарее. Предназначен для ремонтных работ с различными легковыми автомобилями. Высота подъема составляет от 12 до 42 см.
Цена: US $35.20
Компрессор автомобильный
Цена: US $24.97
Беспроводная зарядка в авто
рекламаБыстро подзарядить ваш смартфон вам поможет беспроводная зарядка. Подключается через прикуриватель. Удобная и практичная вещь, пригодится каждому автомобилисту.
Цена: US $11.74
Солнцезащитные/антибликовые очки
Антибликовые очки позволяют уверенно вести автомобиль в любое время суток. В пасмурную погоду очки с желтыми линзами придают яркости и контрастности. Имеют компактный размер и не занимают много места в автомобиле. Очки могут использовать как велосипедисты, так и рыбаки.
реклама
Цена: US $0.01
Ремкомплект от сколов
Быстро устранить большинство сколов и трещин на лобовом стекле вам поможет данный ремкомплект. Пользоваться им просто и удобно. Склеивает надежно.
Цена: US $2.15
Подкрашивающий карандаш
Удалить небольшие повреждения на кузове и легко отремонтировать лакокрасочное покрытие вам поможет подкрашивающий карандаш. На странице продавца представлено несколько вариантов цветов. Флакончик 12 мл.
Цена: US $1.63
Прозрачная пленка для порогов автомобиля
Надежно защитить пороги автомобиля от царапин и сколов вы сможете с помощью специальной прозрачной пленки, которая как невидимый экран. Легко клеится, при необходимости ее легко снять. Пленка плотная, хорошим качеством, не оставляет следов клея после себя.
Цена: US $3.17 - 11.98
Скидки на максимум
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила