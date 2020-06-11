Домкрат электрический ромбовидной формы. Подключается как к розетке, так и к аккумуляторной батарее. Предназначен для ремонтных работ с различными легковыми автомобилями. Высота подъема составляет от 12 до 42 см.





Цена: US $35.20

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Автомобильный компрессор — современное устройство, необходимое каждому автомобилисту. Предназначен для подкачки шин. Колесо с размером R14 накачает за несколько минут. С помощью данного устройства можно накачать, например, резиновые лодки, матрасы и т.д.









Цена: US $24.97

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Быстро подзарядить ваш смартфон вам поможет беспроводная зарядка. Подключается через прикуриватель. Удобная и практичная вещь, пригодится каждому автомобилисту.





Цена: US $11.74

Антибликовые очки позволяют уверенно вести автомобиль в любое время суток. В пасмурную погоду очки с желтыми линзами придают яркости и контрастности. Имеют компактный размер и не занимают много места в автомобиле. Очки могут использовать как велосипедисты, так и рыбаки.

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Цена: US $0.01

Быстро устранить большинство сколов и трещин на лобовом стекле вам поможет данный ремкомплект. Пользоваться им просто и удобно. Склеивает надежно.

Цена: US $2.15

Удалить небольшие повреждения на кузове и легко отремонтировать лакокрасочное покрытие вам поможет подкрашивающий карандаш. На странице продавца представлено несколько вариантов цветов. Флакончик 12 мл.

Цена: US $1.63

Надежно защитить пороги автомобиля от царапин и сколов вы сможете с помощью специальной прозрачной пленки, которая как невидимый экран. Легко клеится, при необходимости ее легко снять. Пленка плотная, хорошим качеством, не оставляет следов клея после себя.

Цена: US $3.17 - 11.98





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