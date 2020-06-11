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Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - домкрат электрический, компрессор автомобильный, антибликовые очки и другое

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Домкрат электрический

Домкрат электрический ромбовидной формы. Подключается как к розетке, так и к аккумуляторной батарее. Предназначен для ремонтных работ с различными легковыми автомобилями. Высота подъема составляет от 12 до 42 см. 


Цена: US $35.20

Компрессор автомобильный

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Автомобильный компрессор — современное устройство, необходимое каждому автомобилисту. Предназначен для подкачки шин. Колесо с размером R14 накачает за несколько минут. С помощью данного устройства можно накачать, например, резиновые лодки, матрасы и т.д.  



Цена: US $24.97

Беспроводная зарядка в авто

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Быстро подзарядить ваш смартфон вам поможет беспроводная зарядка. Подключается через прикуриватель. Удобная и практичная вещь, пригодится каждому автомобилисту.


Цена: US $11.74

Солнцезащитные/антибликовые очки

Антибликовые очки позволяют уверенно вести автомобиль в любое время суток. В пасмурную погоду очки с желтыми линзами придают яркости и контрастности. Имеют компактный размер и не занимают много места в автомобиле. Очки могут использовать как велосипедисты, так и рыбаки. 

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Цена: US $0.01

Ремкомплект от сколов

Быстро устранить большинство сколов и трещин на лобовом стекле вам поможет данный ремкомплект. Пользоваться им просто и удобно. Склеивает надежно. 

Цена: US $2.15

Подкрашивающий карандаш

Удалить небольшие повреждения на кузове и легко отремонтировать лакокрасочное покрытие вам поможет подкрашивающий карандаш. На странице продавца представлено несколько вариантов цветов. Флакончик 12 мл.

Цена: US $1.63

Прозрачная пленка для порогов автомобиля

Надежно защитить пороги автомобиля от царапин и сколов вы сможете с помощью специальной прозрачной пленки, которая как невидимый экран. Легко клеится, при необходимости ее легко снять. Пленка плотная, хорошим качеством, не оставляет следов клея после себя.  

Цена: US $3.17 - 11.98


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idhas
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Я нормальный человек, у меня компьютер стоит на столе справа от меня. Или Вам третьего не дано? И вообще, сарказм научитесь различать.
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Леонид Lwmaxwell
09:58
От сони только фронталка. Модуль дисплея такой же. А вот обработка данных с камер отличается не в пользу эксиноса
Samsung Galaxy S10+ на Snapdragon 855 подешевел на 31 000 рублей с начала продаж
Дмитрий Михайлов
09:57
там где 9600кф стоит 13600 (оем я так понимаю, к которому кулер ещё докупать и которого всего год гарантии) - там и рязань 3600 бокс стоит ещё меньше. ссылки указывайте где смотрели цену
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super (страница 2)
terenty79
09:48
альтернативно одаренные, взрослые дети с особенностями, с сильной задержкой пубертата, всевозможные дуралеи и клоуны? ведь имено эта целевая аудитория, для продажи им товаров с мигающими светодиодами ...
Низкопрофильный кулер ID-Cooling рассчитан на 130 Вт
Jaster
09:48
В других тестах этой игры обычно приводят 2 варианта - битвы 100х100 и 500х500 ботов. Первые в видяху упираются, вторые в проц. Тут вообще непонятно что..
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Инквизитор на самокате
09:47
Я про Фому, он про Ерёму, так и живем. Дур дом какой-то. Адекваты, интересно, есть или одни шизофреники в стадии обострения?
Intel признала существование новой критической уязвимости в процессорах Core 10-го поколения
Дмитрий Михайлов
09:47
вот прям сейчас 9600kf ОЕМ (то есть с 1 годом гарантии и без кулера) = 15 790 https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/1161823/ 9600kf BOX (3 года гарантии но нет кулера в к...
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super (страница 2)
Reivne
09:47
АЭС? Или вы ещё не проходили эту тему?
Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире
zukoZL
09:46
при наличия детей появляется необходимость схоронить фоточки видяшочки и прочее, както стрёмно когда фотки мелкого киндера накрываются медным тазом при умершем винте
Надежно храним домашнюю фото и видео коллекцию на компьютере или ноутбуке
Андрей Пономарев
09:46
Вы вот смеётесь над Зелотом, а может быть он пророк???
Технические характеристики всех флагманов NVIDIA слили в сеть до анонса – GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти с частотой 21 000 МГц
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