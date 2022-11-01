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God Of War 2018 достиг 23 миллионов продаж по всему миру
На сегодняшний день число проданных копий игры God of War 2018 года составило более 23 миллионов. Sony ожидает, что God of War: Ragnarok будет иметь аналогичные показатели после запуска.
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В рамках своего последнего отчета о доходах Sony объявила, что God of War 2018 года продала более 23 миллионов копий по всему миру. Это большой скачок по сравнению с предыдущим рекордом продаж игры в 19,5 миллионов единиц по состоянию на август 2021 года, при этом новые продажи были увеличены недавним выпуском God of War на ПК. Sony добавила , что ожидает, что сиквел God of War: Ragnarok будет иметь аналогичные показатели после выхода в этом месяце.

Стоит отметить, что показатели God of War обусловлены продажами ряда платформ (PS4, PS5 и ПК), и эта цифра ставит ее в один ряд с некоторыми из самых успешных игр Sony. По состоянию на 15 мая 2022 года по всему миру было продано более 33 миллионов копий серии Marvel's Spider-Man от Insomniac, и это число постоянно растет. Поскольку Майлз Моралес должен выйти на ПК 18 ноября, ожидается, что эти цифры вырастут еще больше.

Что касается других новостей Sony, то у PlayStation был интересный финансовый квартал . Продажи PS5 в настоящее время составляют 25 миллионов единиц, а членство в PS Plus снизилось по сравнению с пиковыми показателями прошлого года, вызванными пандемией. Хотя у PS Plus может быть меньше участников, служба подписки зарабатывает больше денег на своей пользовательской базе благодаря более дорогим вариантам членства.

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В преддверии праздников у Sony выходит God of War: Ragnarok (выходит 9 ноября), который завершает скандинавскую сагу о Кратосе. В предварительном просмотре God of War Ragnarok Тамур Хуссейн написал: «Мой главный вывод на данный момент заключается в том, что игра хороша, и я уверен, что будет приятно скоротать время с этой игрой. Остается смотреть, сможет ли она выйти за рамки и превзойти ожидания».

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