На сегодняшний день число проданных копий игры God of War 2018 года составило более 23 миллионов. Sony ожидает, что God of War: Ragnarok будет иметь аналогичные показатели после запуска.

В рамках своего последнего отчета о доходах Sony объявила, что God of War 2018 года продала более 23 миллионов копий по всему миру. Это большой скачок по сравнению с предыдущим рекордом продаж игры в 19,5 миллионов единиц по состоянию на август 2021 года, при этом новые продажи были увеличены недавним выпуском God of War на ПК. Sony добавила , что ожидает, что сиквел God of War: Ragnarok будет иметь аналогичные показатели после выхода в этом месяце.

Стоит отметить, что показатели God of War обусловлены продажами ряда платформ (PS4, PS5 и ПК), и эта цифра ставит ее в один ряд с некоторыми из самых успешных игр Sony. По состоянию на 15 мая 2022 года по всему миру было продано более 33 миллионов копий серии Marvel's Spider-Man от Insomniac, и это число постоянно растет. Поскольку Майлз Моралес должен выйти на ПК 18 ноября, ожидается, что эти цифры вырастут еще больше.

Что касается других новостей Sony, то у PlayStation был интересный финансовый квартал . Продажи PS5 в настоящее время составляют 25 миллионов единиц, а членство в PS Plus снизилось по сравнению с пиковыми показателями прошлого года, вызванными пандемией. Хотя у PS Plus может быть меньше участников, служба подписки зарабатывает больше денег на своей пользовательской базе благодаря более дорогим вариантам членства.

В преддверии праздников у Sony выходит God of War: Ragnarok (выходит 9 ноября), который завершает скандинавскую сагу о Кратосе. В предварительном просмотре God of War Ragnarok Тамур Хуссейн написал: «Мой главный вывод на данный момент заключается в том, что игра хороша, и я уверен, что будет приятно скоротать время с этой игрой. Остается смотреть, сможет ли она выйти за рамки и превзойти ожидания».