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Обычная консоль Xbox Series X имеет гладкий и прямоугольный вид, но эта новая ограниченная версия консоли имеет средневековый мрачный дизайн. Чтобы отпраздновать запуск игры A Plague Tale: Requiem, издатель Focus Interactive поручил художнику Ваду Амке придать Xbox Series X более жуткий вид, в результате чего появился этот уникальный дизайн.
В отличие от стандартной Xbox Series X, на ней выгравированы различные рисунки и щупальцы. На поверхности также нарисована по крайней мере одна крыса, хотя если открыть коробку, то возможно в ней есть неприятный сюрприз. В качестве дополнительного бонуса входящий в комплект контроллер имеет аналогичное изображение щупалец, каменной кладки и большой крысы на корпусе.
С момента запуска в ноябре 2020 года Microsoft объединилась с рядом брендов для создания пользовательских консолей Xbox Series X/S. Большинство компаний решили применить к Xbox Series S специальные виды дизайна. Некоторые из этих кампаний включали поразительный дизайн для The Elder Scrolls Online , House of the Dragon и Diablo II: Resurrected .
Что касается A Plague Tale: Requiem, отзывы об этом сиквеле в основном положительные . В обзоре A Plague Tale: Requiem от GameSpot Ричард Уэйкелинг поставил игре достаточно высокий балл (7 из 10), заявив: «A Plague Tale: Requiem имеет те же сильные стороны, что и его предшественник». Он добавил, что уникальный сеттинг и душераздирающий сюжет придают игре неповторимую атмосферу.