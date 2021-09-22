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Благодаря одному из комьюнити-менеджеров компании Google стало известно, что в приложение Android Auto будет добавлена поддержка автомобилей с правым расположением рулевого колеса. Нововведения включают в себя изменение расположения элементов интерфейса, которыми наиболее часто пользуются водители. Это должно сделать управление основными функциями более удобным. В частности, навигационная панель, а также информация о повороте будут находиться ближе к водителю во время использования Google Maps.

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Сообщается, что после установки обновления Android Auto автоматически переключит интерфейс в случае использования сервиса в праворульных автомобилях. Через некоторое время Google планирует добавить переключатель интерфейса. Таким образом пользователи, которым не понравится нововведение, смогут вернуться на более привычный режим работы интерфейса.

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Запуск Android Auto состоялся в марте 2015 года, однако только сейчас специалисты из Google решились добавить поддержку машин с правым рулем. К слову, на территории РФ в данный момент насчитывается около 4 млн таких машин. Правое расположение руля является стандартным в странах с левосторонним движением. Таким образом нововведение в большей степени затронет жителей Великобритании, Австралии, Индии, Японии, Новой Зеландии и еще нескольких десятков стран мира.