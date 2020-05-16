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23 марта 2020 корпорация Valve выпустила новую игру во вселенной Half-Life, под названием Half-Life: Alyx. Игра была разработана специально под виртуальную реальность, поэтому не все поклонники этой вселенной сумели лично ознакомиться с данным творением. На данный момент игра имеет 98% положительных обзоров в Steam.

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Несмотря на большую любовь к Linux, игра изначально вышла без поддержки этой операционной системы. Более того, игра работала на устаревшем API DirectX 11, что тоже могло сказываться на работоспособность и производительность игры. Сегодня Valve исправила эту оплошность и выпустила большое обновление, которое добавляет нативную версию игры для Linux, поддержку API Vulkan и долгожданную поддержку Steam Workshop.

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На Linux для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать видеокарты AMD и драйвер Mesa RADV.

На операционных системах Linux сами Valve рекомендуют использовать видеокарты AMD:

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В библиотеке правой кнопкой мыши нажмите на Half-Life: Alyx и выберите пункт «Свойства».

Отметьте галочкой пункт «Принудительно использовать определённый инструмент совместимости Steam Play».

Снимите галочку, и загрузка завершится корректно.

Если вы до этого играли в Half-Life: Alyx на Linux через Proton, то рекомендуется выполнить следующие инструкции:

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Hammer — последняя версия редактора уровней на движке Source 2.

Material Editor — инструмент для создания и настройки материалов на движке Source 2.

ModelDoc — инструмент для просмотра, изменения и компилирования моделей с анимациями, столкновениями и другими геймплейными атрибутами.

AnimGraph — инструмент для создания комплексных анимаций с плавными переходами.

Particle Editor — инструмент для создания эффектов частиц.

Subrect Editor — инструмент для создания смарт-листов текстур, также известных как «хотспот-текстуры».

Source Filmmaker — инструмент для кинематографичного рендеринга и анимации на движке Source 2.

Теперь редактор уровней Half-Life: Alyx доступен всему сообществу. Он позволит создавать новые уровни, модели, текстуры и анимации для Half-Life: Alyx, а в мастерской Steam вы сможете просматривать и использовать любые работы от сообщества. Как сообщает Valve, это первая версия бета-инструментария для Мастерской, и в ближайшие недели мы планируем расширить и улучшить его. В обновление входят новые или обновлённые версии:

В будущем Valve обещает поделиться новостями о других возможностях и менее масштабных дополнительных инструментах.