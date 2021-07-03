Энтузиасты установили Windows 11 и запустили Crysis с другими играми на OnePlus 6T
Недавно компания Microsoft анонсировала операционную систему Windows 11. Релиз ожидается осенью текущего года. Тем временем энтузиасты смогли установить ARM64-версию программного обеспечения на несколько смартфонов.
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Сначала Windows 11 портировали на Microsoft Lumia 950 XL с мобильным процессором Snapdragon 810. Потом операционную систему установили на флагманский смартфон 2018 года Xiaomi Mi 8 на Snapdragon 845. Правда, на устройстве не заработал сенсорный дисплей. При этом система смогла обнаружить SIM-карту.
Далее Windows 11 установили на ещё одну флагманскую модель трёхлетней давности. На этот раз на OnePlus 6T. Он тоже оборудован однокристальной системой Snapdragon 845. Не заработали адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi. Звук тоже пропал.
Несмотря на это, энтузиасты смогли запустить некоторые игры, включая GTA IV, Need for Speed Most Wanted, Counter Strike Global Offensive, Mafia и Minecraft. В большинстве случае частота кадров варьировалась в пределах 20-40 к/сек. При этом в Minecraft удалось добиться заветных 60 к/сек.
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Заметим, что Windows 11 уже успели установить и на компьютер Raspberry Pi 4 с 4 ГБ оперативной памяти. Пользователь, который смог запустить операционную систему на одноплатном компьютере, заявляет, что ему пришлось создать образ ISO версии ARM64, а процедура установки такая же, как и в более старых версиях программного обеспечения компании Microsoft.
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