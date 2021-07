Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно компания Microsoft анонсировала операционную систему Windows 11. Релиз ожидается осенью текущего года. Тем временем энтузиасты смогли установить ARM64-версию программного обеспечения на несколько смартфонов.

реклама

Сначала Windows 11 портировали на Microsoft Lumia 950 XL с мобильным процессором Snapdragon 810. Потом операционную систему установили на флагманский смартфон 2018 года Xiaomi Mi 8 на Snapdragon 845. Правда, на устройстве не заработал сенсорный дисплей. При этом система смогла обнаружить SIM-карту.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Далее Windows 11 установили на ещё одну флагманскую модель трёхлетней давности. На этот раз на OnePlus 6T. Он тоже оборудован однокристальной системой Snapdragon 845. Не заработали адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi. Звук тоже пропал.

Несмотря на это, энтузиасты смогли запустить некоторые игры, включая GTA IV, Need for Speed Most Wanted, Counter Strike Global Offensive, Mafia и Minecraft. В большинстве случае частота кадров варьировалась в пределах 20-40 к/сек. При этом в Minecraft удалось добиться заветных 60 к/сек.

реклама

Заметим, что Windows 11 уже успели установить и на компьютер Raspberry Pi 4 с 4 ГБ оперативной памяти. Пользователь, который смог запустить операционную систему на одноплатном компьютере, заявляет, что ему пришлось создать образ ISO версии ARM64, а процедура установки такая же, как и в более старых версиях программного обеспечения компании Microsoft.