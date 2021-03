Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После Xiaomi Mi 11 Pro компания из Поднебесной анонсировал более продвинутую модель. Если версию Pro назвали The King of Android, то вторая новинка получила «кличку» The Ultimate of Android. Но на рынке мы увидим её как Xiaomi Mi 11 Ultra.

Её презентацию китайская компания начала сразу с самого главного – с камеры. В главном модуле установлен сенсор Samsung GN2 на 50 Мп, который используется в Xiaomi Mi 11 Pro. А вот для телеобъектива и ультраширокоугольной камеры производитель выбрал 48-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX586.

Версия Ultra получила поддержку записи видео в формате 8K UHD, точный автофокус и большую вспышку. В новинке используется новый алгоритм для ночной съёмки. Максимальная кратность программного зума составляет 120x. Кратность оптического масштабирования – 5x. Заявлена замедленная съёмка с частотой кадров 1920 FPS.

На презентации генеральный директор компании заявил, что в Xiaomi Mi 11 Ultra используется лучшая система камер на рынке. DxOMark присудил новинке 143 балла. Это самый высокий показатель. Ранее лидером был Huawei Mate 40 Pro+ со 139 пунктами. Заметим, что версия Ultra прошлого поколения теперь занимает четвёртое место (133 балла).

На одной площадке с камерой обосновался небольшой дополнительный дисплей. Он отображает время, заряд аккумуляторной батареи или простые анимации. Однако, его основное предназначение – селфи-снимки. Владельцы смартфона смогут фотографировать себя на тыльную камеру. Несмотря на это, от фронталки производитель не отказался. Она имеет разрешение 20 Мп.

Xiaomi Mi 11 Ultra тоже оборудован 5-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 888 и аккумулятором ёмкостью 5 000 мА*ч. Проводная и беспроводная зарядка мощностью по 67 Вт также остались. При этом на презентации компания рассказала о новом агрессивном режиме сохранения энергии. Он активирует при 10% заряда батареи и продляет автономность на 55 часов.

Дисплей в смартфоне используется тот же, что и в версии Pro, поэтому не будем повторяться. Детальнее о нём вы можете прочитать по ссылке в начале заметки. А вот тыльная панель сделана не только из стекла. Будет предусмотрена специальная версия из керамики. Версия Ultra сохранила стереодинамики Harman / Kardon и защиту от воды по стандарту IP68. Также есть все основные интерфейсы вместе с NFC и Wi-Fi 6.

Xiaomi Mi 11 Ultra появится в продаже в белой и чёрной расцветках корпуса. Базовая модификация памяти предполагает 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Цена составила 915 долларов. Также предусмотрена версия 12/256 ГБ. Её оценили в 990 долларов. Наконец, топовый вариант флагмана оснащается 12 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 512 ГБ. Он стоит 1070 долларов.