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Вслед за Redmi K40 на Snapdragon 870 стоимостью от 310 долларов компания Xiaomi анонсировала версию Pro. Модель Redmi K40 Pro стала самым дешёвым в мире смартфоном на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888.

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Pro-вариант почти не отличается от стандартного издания. Внешне модели вообще различить не получится. Xiaomi Redmi K40 Pro тоже оснащается дисплеем E4 производства Samsung. Разрешение – Full HD+, диагональ – 6,67 дюйма, а максимальная частота обновления изображения – 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев остался на правом торце.

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Отличий между стандартным и продвинутым изданиями насчитывается только четыре: процессор, модификации памяти, основная камера и стоимость. Как уже упоминалось, во второй новинке установлена 5-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 888. Это самый мощный процессор для Android-смартфонов. Он имеет ядра с частотой до 2,84 ГГц и графику Adreno 650.

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Что интересно, старшая версия осталась без модификации с 12 ГБ оперативной памяти. Она будет доступна пользователям только с 6/8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128/256 ГБ. Слот для microSD не появился. Третье отличие – 64-мегапиксельный модуль вместо 48-мегапиксельного в основной камере. Оптическую стабилизацию компания решила не добавлять.

Прочие характеристики все совпадают. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4520 мА*ч, а мощность быстрой зарядки по проводу – 33 Вт. Есть стереодинамики, инфракрасный излучатель, поддержка технологии Near Field Communication, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, выход для гарнитуры и USB-C. Защита от воды соответствует стандарту IP53. Программной основой выступает MIUI 12.5 с операционной системой Android 11 в основе.

Ещё в январе производитель заявил, что модель нового поколения станет самым доступным смартфоном на Snapdragon 888 при цене от 465 долларов. Но в начальной модификации памяти новинка оказалась ещё дешевле. В Китае стоимость Xiaomi Redmi K40 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составила лишь 435 долларов. Конфигурации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ компания оценила в 465 долларов и 510 долларов соответственно.