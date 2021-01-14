Названы самые загружаемые игры для PlayStation 4 и PlayStation 5 в 2020 году
Японская компания Sony продолжает подводить итоги минувшего года. В этот раз она уделила внимание игровым консолям текущего и прошлого поколений. Производитель из Токио назвал самые загружаемые игры для PlayStation 4 и PlayStation 5 в 2020 году.
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Каждой приставке посвящено два рейтинга: Европа и США/Канада. Топ-3 самых загружаемых игр для Sony PlayStation 5 совпадают. И в Северной Америке, и в Европе самой большой популярностью пользовался шутер Call of Duty: Black Ops Cold War. На втором месте расположился Spider-Man: Miles Morales, а замыкает тройку Assassin’s Creed Valhalla.
Если говорить о Sony PlayStation 4, здесь первые тройки отличаются существенно. В США и Канаде больше всего скачали всё тот же боевик шутер Call of Duty: Black Ops Cold War. На третьем месте обосновалась игра из той же серии – шутер Call of Duty: Modern Warfare (2019). Между ними затесалась GTA V. В Европе Grand Theft Auto V расположилась на третьей строчке. Выше оказался футбольный симулятор FIFA 20, а пальму первенства удерживает FIFA 21. С топ-10 можете ознакомиться в таблице ниже.
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В завершение добавим, что Sony на выставке Consumer Electronics Show 2021 рассказала о сроках выхода нескольких игр для PlayStation 5. Уже до конца этого месяца выйдет Hitman 3, а в марте мы увидим Returnal и Kena: Bridge of Spirits. На лето компания запланировала релиз Solar Ash (июнь) и Little Devil Inside (июль). В октябре выйдут Stray и GhostWire: Tokyo. Также до конца нынешнего года выйдут Ratchet & Clank: Rift Apart и Horizon Forbidden West. В январе 2020 года состоится премьера Project Athia, а Pragmata станет доступна в 2023 году.
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