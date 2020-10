Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Realme в начале осени представила смартфоны 7-й серии. Новинок было анонсировано две: Realme 7 и Realme 7 Pro. Три недели назад они дебютировали в Европе, а теперь добрались и до российского рынка.

Сегодня мы писали, что на AliExpress версию Pro в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти можно купить за 280 долларов (22 000 рублей). В Европе модель оценили в 299 евро (27 500 рублей). Стоимость новинки в России составила 27 990 рублей. При такой цене она будет конкурировать с Xiaomi Mi Note 10 Lite, который сейчас стоит около 30 000 рублей. Отметим, что Redmi Note 9 Pro можно купить в «Ситилинк» за 23 990 рублей.

С Realme 7 всё не совсем понятно. Дело в том, что на официальном сайте смартфон уже появилась. Указано, что его цена составляет от 19 990 рублей. Однако, при попытке открыть страницу, получаем сообщение «Sorry, the page you visited does not exist visited». Поэтому пока что непонятно, в каких модификациях новинка предлагается, и во сколько обойдутся более продвинутые версии. Для сравнения, в Европе смартфон доступен в трёх конфигурациях памяти: 4/64 ГБ, 6/64 ГБ и 8/128 ГБ. Цена составила соответственно 179 евро (16 500 рублей), 199 евро (18 300 рублей) и 249 евро (23 000 рублей).

Между Realme 7 Pro и стандартным изданием в техническом плане почти нет ничего общего, хотя внешне они почти не отличаются. Отметим разве что набор интерфейсов, включая разъём для наушников и чип NFC, ультраширокоугольную камеру на 8 Мп, пару 2-мегапиксельных датчиков изображения, операционную систему Android 10 с прошивкой Realme UI и поддержку 4K ULTRA HD при 30 FPS.

В Realme 7 установлена основная камера на 48 Мп и 16-мегапиксельная фронталка. Дисплей IPS FHD+ имеет диагональ 6,5 дюйма и частоту обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, а ёмкость встроенной батареи составила 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки – 30 Вт. За вычисления отвечает 12-нанометровый мобильный процессор Helio G95 от MediaTek.

Продвинутая версия заключена в корпус с защитой от брызг. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп, а фронтальной – 32 Мп. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей OLED. Матрица на органических светодиодах поддерживает частоту 60 Гц, имеет размер 6,4 дюйма по диагонали и разрешение FHD+.

Сердцем Realme 7 Pro выступает однокристальная система Snapdragon 720G, выполненная по 8-нм техпроцессу. Также стоит отметить, что более дорогая модель обзавелась стереофоническими динамиками и аккумулятором на 4500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.