Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера ночью компания Sony провела 40-минутную презентацию. Подавляющая часть хронометража была отведена на демонстрацию игр, хотя все собрались, чтобы узнать стоимость и дату продаж консолей нового поколения. PlayStation 5 оценили в 499 евро, как и Xbox Series S, а вот издание Digital Edition оказалось на 100 евро дороже аналога от Microsoft – 399 евро против 299 евро. Российские цены также были объявлены, но немного позже.

реклама

Как видим, наличие оптического привода компания из Страны восходящего Солнца оценила в 100 евро. Других отличий между Sony PlayStation 5 и «цифровым изданием» без Blu-ray предусмотрено не будет. В России PlayStation 5 без дисковода обойдётся в 37 999 рублей, тогда как версия с оным будет стоить дороже на 9000 рублей. Для сравнения, Xbox Series X можно будет купить за 45 590 рублей, а стоимость Series S составила 26 990 рублей.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Компания Microsoft начнёт продажи игровых приставок нового поколения 10 ноября 2020 года. Купить консоли Sony можно будет с 12 ноября на избранных рынках, в число которых Россия не вошла. Российские продажи стартуют 19 ноября.

Цены аксессуаров на территории России пока что не уточняются. В Европе можно будет приобрести контроллер DualSense за 70 евро, наушники Pulse 3D за 100 евро, HD Camera за 60 евро, а также пульт Media Remote и зарядную станцию для контроллеров за 30 долларов.

реклама

Консоль выйдет с предустановленной игрой Astro’s Playroom. В 80 евро оценены Demon’s Souls, Destruction All Stars и Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition. 70 евро будет стоить Sackboy A Big Adventure, а на 10 евро дешевле – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Ещё ряд игр геймеры получат при оформлении подписки PlayStation Plus Collection, которая стала ответом на Xbox Game Pass. В частности, God of War, Bloodborne, Mortal Kombat X, Days Gone, Last of Us и др.