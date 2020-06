Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Площадка «Яндекс.Маркет» поделилась информацией о спросе на игровые консоли в России в преддверии анонса приставки Sony PlayStation 5. Данные проливают свет на ситуацию на рынке в период с 8 июня прошлого года по 7 июня нынешнего.

анонсы и реклама RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Отмечается, что всплеск продаж был зафиксирован весной 2020 года в время режима самоизоляции. Помимо игровых приставок жители России начали чаще покупать игровые кресла, ноутбуки, мыши и очки виртуальной реальности. В марте интерес покупателей на перечисленные выше товары возрос примерно вдвое. Пик спроса пришёлся на второй месяц весны. Отмечается, что подобная активность зачастую наблюдается на «Чёрную пятницу» и в преддверии Нового года.

реклама

Тройку самых популярных игровых приставок захватили консоли Sony четвёртого поколения. 1-е место заняла PlayStation 4 Pro. За ней расположилась версия Slim с 1024 ГБ и 500 ГБ памяти соответственно. Ещё одна консоль японской компании, обычная PlayStation 4 на 1 ТБ, заняла 9-е место. Десятку замкнула Sony PlayStation Portable Slim & Lite.

реклама

Места с 5-го по 7-е заняли консоли компании Microsoft. Выше всех расположилась Xbox One S с 1 ТБ памяти. За ней идёт Microsoft Xbox One X, а относительная новинка в лице версии All Digital на 1 ТБ обосновалась на 7-й строчке. Отметим, что три консоли американской компании попали в тиски под названием Nintendo Switch. Обычная модель заняла 4-е место, а версия Lite оккупировала 8-ю позицию.

Рост спрос на игровые консоли наблюдался в первых числах апреля текущего года. По данным ценового агрегатора, покупатели начали активно интересоваться уценёнными предложениям. Число подобных переходов начиная с конца первого квартала выросла вчетверо. Возможно, это связано с нежеланием пользователей тратить большие суммы денег на приставки в режиме самоизоляции.

реклама

FIFA 20 стала самой популярной игрой за последний год. Предыдущее издание заняло 9-ю строчку. В топ-3 попали Red Dead Redemption 2 и GTA V. Также в десятку вошли Minecraft, Death Stranding, Days Gone, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Spider-Man и God of War.