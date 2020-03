Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Энтузиасты из TechSpot время от времени тестируют популярные старые видеокарты и сравнивают их производительность с более новыми ускорителями. В этот раз их руки добрались до графического адаптера Radeon RX Vega 56 американской компании AMD, который был представлен в качестве конкурента для NVIDIA GeForce GTX 1070 в середине 2017 года. Сейчас цена ускорителя составляет примерно 250 долларов в США Сравнили его с видеокартой Radeon RX 5600 XT, которая продаётся приблизительно на 30 долларов дороже.

реклама

Однако, стоит подчеркнуть, что самые доступные Vega 56 сильно нагреваются и громко шумят. Для теста использовалась видеокарта ASUS ROG Strix, которая стоит заметно дороже самых дешёвых вариантов. В состав персонального компьютера также вошли процессор Intel Core i9-9900K с частотой 5 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3400. Потребляемая мощность системы составила 438 Вт.

реклама

В игре Assassin’s Creed: Odyssey при разрешении Full HD видеокарта Radeon RX 5600 XT оказалась на 8% производительнее, а при Quad HD – на 7%. В Star Wars Jedi: Fallen Order разница в FPS составила порядка 10% в пользу более нового графического адаптера, а в The Outer Worlds разница возросла ещё сильнее – до 18%. В игре Call of Duty: Modern Warfare при разрешении Full HD ускоритель Radeon RX 5600 XT превзошёл оппонента примерно на 9,5%, а в 2K разница в FPS в процентном соотношении составила менее 6%.

реклама

А вот в Red Dead Redemption 2 победу одержала видеокарта Radeon RX Vega 56. В Full HD игра выдала 72fps против 67fps (7,5%), а в 2K – 54fps против 50fps (8%). Но, как видите, преимущество оказалось не очень высоким.

Практически идентичные показатели в среднем два графических ускорителя AMD продемонстрировали в игре Control, в то время как в World War Z победу с небольшим отрывом вновь одержала модель почти трёхлетней давности. В игре с разрешением 2K прирост производительности по сравнению с Radeon RX 5600 XT составил почти 11%, а при снижении разрешения экрана до Full HD разница FPS упала до 2,7%.

реклама

Radeon RX 5600 XT сумел одержать безоговорочную победу в игре F1 2019 (22%-26%). Также более новая карта показала себя лучше в Gears 5, PUBG, Apex Legends, Shadow of the Tomb Raider и Fortnite. Отметим, что при переключении разрешения с 1080p на 1440p преимущество модели Radeon RX 5600 XT сокращается. Radeon RX Vega 56 оказалась круче в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. При игре с разрешением Full HD разница в FPS составила 2 к/сек, а в 2K – 7 к/сек.

реклама

Как можно видеть на графике выше, Radeon RX Vega 56 оказалась хуже, чем Radeon RX 5600 XT, практически в каждом из протестированных проектов как в разрешении 1440p, так и в 1080p. За счёт перехода на 7-нанометровый технологический процесс более новая видеокарта потребляет примерно вдвое меньше энергии, предлагая более высокий уровень производительности в большинстве игр. Больше графиков вы сможете найти по этой ссылке.