Камеру Sony Xperia 5 оценили на уровне ASUS ROG Phone II, iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8
Компания Sony на выставке Mobile World Congress 2019 анонсировала смартфон Xperia 1, который первым получил так называемый «кинематографический» дисплей с пропорциями 21 к 9. Спустя полгода на IFA 2019 в Берлине вошла модель Xperia 5. Она стала уменьшенной версией февральского флагмана. Оба смартфона уже были протестированы специалистами из DxO Labs. Отчёт о возможностях камеры Sony Xperia 1 появился ещё в середине сентября прошлого года. О Sony Xperia 5 рассказали только вчера, 22 января.
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Осенняя новинка имеет тройную основную камеру. Разрешение главного модуля и широкоугольного, как и телеобъектива, составляет 12 Мп. Стандартная камера построена на базе матрицы оптического формата 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм. Сенсор соединён с объективом диафрагмой f/1,6. Эквивалент фокусного расстояния – 26 мм. Видео можно записывать в максимальном разрешении 4K UHD с частотой кадров 30 к/сек.
рекламаВ камере Sony Xperia 5 есть оптическая стабилизация изображения и автофокусировка Dual Pixel. Телеобъектив и широкоугольный модуль отличаются фокусным расстоянием и тем, что последний не имеет оптической стабилизации. Оба построены на сенсоре формата 1/3,4 дюйма с размером пикселя 1 мкм. Светосила оптики – f/2,4. Эквивалентное фокусное расстояние в широкоугольном модуле составляет 16 мм, а в телеобъективе – 52 мм, т.е. он может обеспечивать двукратное оптическое приближение без потери качестве по отношению к стандартной камере.
рекламаФотовозможности Sony Xperia 5 оценили в 101 балл, что позволило ему обойти более габаритную версию на 2 пункта. За запись видео более новый флагман получил 83 «попугая», т.е. 1 пунктом уступил старшему брату. Как отличаются баллы двух смартфонов в подкатегориях «Фото» и «Видео», вы можете посмотреть в таблице ниже.
|
Параметры
|
Sony Xperia 1
|
Sony Xperia 5
|
Фото
|
Видео
|
Фото
|
Видео
|
Экспозиция
|
82
|
79
|
83
|
79
|
Цветопередача
|
79
|
83
|
77
|
80
|
Автофокусировка
|
95
|
72
|
94
|
72
|
Текстуры
|
68
|
42
|
70
|
42
|
Шумы
|
67
|
69
|
69
|
69
|
Артефакты
|
54
|
78
|
64
|
81
|
Ночной режим
|
34
|
-
|
38
|
-
|
Зум
|
57
|
-
|
54
|
-
|
Портретный режим
|
50
|
-
|
45
|
-
|
Широкий угол
|
38
|
-
|
37
|
-
|
Стабилизация
|
-
|
89
|
-
|
87
Sony Xperia 5 практически не отличается по фото- и видеовозможностям от Xperia 1. Странного в этом ничего нет, т.к. в смартфонах установлено идентичное аппаратное и программное обеспечение. При фотосъёмке к сильным сторонам относят контроль шумов, текстуры в ночном режиме, нейтральный баланс белого на улице и точную настройку параметров экспозиции. Минусы тоже имеются. Это и ограниченный баланс белого, и неточная цветопередача, и не самый лучший режим портретной съёмки. Кроме того, снимки с широкоугольной камеры не отличаются высоким уровнем детализации.
рекламаСитуация с видео практически та же самая. Правда, из плюсов к минусам отправился баланс белого. Кроме того, недостатком назвали работу автоматической фокусировки. К сильным сторонам специалисты DxOMark причислили оптическую стабилизацию изображения.
Как итог, Sony Xperia 5 набрал 95 баллов и сравнялся с недавно протестированным геймерским смартфонов ASUS ROG Phone II. Осенний флагман компании из Страны восходящего Солнца занял место в четвёртом десятке, на 1 балл опередив модель Xperia 1. По 94 пункта также присуждено Samsung Galaxy Note 8 и Apple iPhone 8 Plus, которые появились в продаже во второй половине 2017 года. На 1 балл больше героя заметки набрал позапрошлогодний флагман OnePlus 6, а сразу на 2 пункта опередили японского флагмана модели LG V40 ThinQ, Lenovo Z6 Pro, Huawei Mate 10 Pro и Apple iPhone X.
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