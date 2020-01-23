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Компания Sony на выставке Mobile World Congress 2019 анонсировала смартфон Xperia 1, который первым получил так называемый «кинематографический» дисплей с пропорциями 21 к 9. Спустя полгода на IFA 2019 в Берлине вошла модель Xperia 5. Она стала уменьшенной версией февральского флагмана. Оба смартфона уже были протестированы специалистами из DxO Labs. Отчёт о возможностях камеры Sony Xperia 1 появился ещё в середине сентября прошлого года. О Sony Xperia 5 рассказали только вчера, 22 января.

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Осенняя новинка имеет тройную основную камеру. Разрешение главного модуля и широкоугольного, как и телеобъектива, составляет 12 Мп. Стандартная камера построена на базе матрицы оптического формата 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм. Сенсор соединён с объективом диафрагмой f/1,6. Эквивалент фокусного расстояния – 26 мм. Видео можно записывать в максимальном разрешении 4K UHD с частотой кадров 30 к/сек.

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В камере Sony Xperia 5 есть оптическая стабилизация изображения и автофокусировка Dual Pixel. Телеобъектив и широкоугольный модуль отличаются фокусным расстоянием и тем, что последний не имеет оптической стабилизации. Оба построены на сенсоре формата 1/3,4 дюйма с размером пикселя 1 мкм. Светосила оптики – f/2,4. Эквивалентное фокусное расстояние в широкоугольном модуле составляет 16 мм, а в телеобъективе – 52 мм, т.е. он может обеспечивать двукратное оптическое приближение без потери качестве по отношению к стандартной камере.





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Параметры Sony Xperia 1 Sony Xperia 5 Фото Видео Фото Видео Экспозиция 82 79 83 79 Цветопередача 79 83 77 80 Автофокусировка 95 72 94 72 Текстуры 68 42 70 42 Шумы 67 69 69 69 Артефакты 54 78 64 81 Ночной режим 34 - 38 - Зум 57 - 54 - Портретный режим 50 - 45 - Широкий угол 38 - 37 - Стабилизация - 89 - 87

Фотовозможности Sony Xperia 5 оценили в 101 балл, что позволило ему обойти более габаритную версию на 2 пункта. За запись видео более новый флагман получил 83 «попугая», т.е. 1 пунктом уступил старшему брату. Как отличаются баллы двух смартфонов в подкатегориях «Фото» и «Видео», вы можете посмотреть в таблице ниже.

Sony Xperia 5 практически не отличается по фото- и видеовозможностям от Xperia 1. Странного в этом ничего нет, т.к. в смартфонах установлено идентичное аппаратное и программное обеспечение. При фотосъёмке к сильным сторонам относят контроль шумов, текстуры в ночном режиме, нейтральный баланс белого на улице и точную настройку параметров экспозиции. Минусы тоже имеются. Это и ограниченный баланс белого, и неточная цветопередача, и не самый лучший режим портретной съёмки. Кроме того, снимки с широкоугольной камеры не отличаются высоким уровнем детализации.

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Ситуация с видео практически та же самая. Правда, из плюсов к минусам отправился баланс белого. Кроме того, недостатком назвали работу автоматической фокусировки. К сильным сторонам специалисты DxOMark причислили оптическую стабилизацию изображения.

Как итог, Sony Xperia 5 набрал 95 баллов и сравнялся с недавно протестированным геймерским смартфонов ASUS ROG Phone II. Осенний флагман компании из Страны восходящего Солнца занял место в четвёртом десятке, на 1 балл опередив модель Xperia 1. По 94 пункта также присуждено Samsung Galaxy Note 8 и Apple iPhone 8 Plus, которые появились в продаже во второй половине 2017 года. На 1 балл больше героя заметки набрал позапрошлогодний флагман OnePlus 6, а сразу на 2 пункта опередили японского флагмана модели LG V40 ThinQ, Lenovo Z6 Pro, Huawei Mate 10 Pro и Apple iPhone X.