1650-ваттная модель получила два 12VHPWR.

Thermaltake объявила о начале продаж блоков питания Toughpower iRGB PLUS Titanium мощностью 1250 и 1650 Вт — в ассортименте компании это первые решения с цифровым мониторингом и управлением. Блоки питания (БП) отвечают требованиям стандарта Intel ATX 3.0, обладают полностью модульной конструкцией с кабелями и разъёмами 12VHPWR, причём, если 1250-ваттная модель предлагает один такой кабель и разъём, то в 1650-ваттной их два.

Эффективность блоков достигает 94%, что подтверждается сертификатами 80 PLUS Titanium. Кроме этого, производитель заявляет, что блоки отвечают даже более строгим требованиям, чем те, что указаны в стандартах: отклонение напряжения на главных линиях не превышает ±2%. В числе других достоинств: низкие пульсации и шум, время удержания не ниже 17 мс, только японские электролитические конденсаторы высокотемпературной серии 105°C, 140-мм вентилятор Riing Duo 14 RGB с настраиваемой подсветкой из 18 светодиодов.

Отдельного внимания заслуживают возможности контроля и управления, Thermaltake заявляет о совместимости с программным обеспечением TT RGB Plus, SPM Cloud Management, and DPS G Mobile App. TT RGB Plus позволяет настраивать подсветку, скорость вращения вентилятора, в реальном времени отслеживать температуры и энергопотребление. Возможности SPM Cloud Management включают: сбор и накопление разнообразной статистики о работе блока питания и компьютера, создание отчётов, автоматическую отправку по электронной почте предупреждений об отклонении значений рабочих параметров от допустимых и отказах, удалённое выключение. Приложение DPS G позволяет контролировать рабочие параметры на смартфоне, настраивать предупреждения и удалённо отключать питание.

Зарубежные рекомендуемые цены Toughpower iRGB PLUS серии Titanium:

1250 Вт: 379,99 долларов США или 379,99 евро

1650 Вт: 449,99 долларов США или 479,99 евро

