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Intel добавила поддержку Diablo IV и Street Fighter 6 в бета версию драйвера 31.0.101.4382
Также исправили ряд ошибок и повысили производительность в Total War: Warhammer III
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Intel выпустила бета-версию драйвера 31.0.101.4382 для графических решений Arc и Iris Xe, внедрив поддержку свежих релизов — это Diablo IV и Street Fighter 6. Релиз новой части знаменитой серии Diablo запланирован на 6 июня, но покупатели специальных изданий игры получают доступ гораздо раньше. Ожидаемый фанатами файтингов Street Fighter 6 станет доступен уже завтра. В бета-версии драйвера есть и улучшения, ожидается, что производительность Total War: Warhammer III (DX11) в разрешении 1080p вырастет на величину до 4%.

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Также новый драйвер исправляет ряд ошибок на видеокартах Intel Arc. Устранили вылеты в различных приложениях, использующих графический API Vulkan, вылеты в редакторе движка Unreal Engine 5.2 и игре The Last of Us Part 1 (DX12), также повысили производительность в бенчмарке Street Fighter 6, которая была ниже ожидаемой.

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Судя по списку известных проблем, системы с видеокартами Intel Arc по-прежнему могут сталкиваться с зависаниями после выхода из спящего режима, также замечены проблемы с аппаратным ускорением в некоторых версиях Adobe Premiere Pro, ошибки при использовании некоторых моделей для улучшения видео в Topaz Video AI. Кроме этого, есть проблемы установки драйвера на ноутбуках, сочетающих графику Intel Iris Xe и Iris Xe MAX, проблемы в играх на встроенной графике процессоров Intel Core: в Total War: Warhammer III, Call of Duty Warzone 2.0, Conqueror's Blade, A Plague Tale: Requiem. Есть проблемы в ПО Arc Control, подробнее с ними можно ознакомиться в примечаниях (PDF) к выпуску.

Источники
Intel
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#intel #драйверы #intel arc
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