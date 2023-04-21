Технология масштабирования Intel появилась с недавним обновлением.

Недавнее обновление Cyberpunk 2077 добавило в игру не только поддержку трассировки пути, но и технологию масштабирования Intel XeSS, да ещё и последней версии под номером 1.1, где были внесены различные улучшения. Распространение XeSS ещё не так велико, как хотелось бы, но остаётся надеяться, что технология будет активнее добавляться в новые игры. На примере Cyberpunk 2077 в Intel показывают, что XeSS значительно повышает производительность и даёт дополнительное преимущество видеокартам Intel, в частности, Arc A750, которую компания активно продвигает в качестве альтернативы NVIDIA GeForce RTX 3060, указывая на преимущество своего решения по соотношению производительности к цене.

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Включение XeSS в режиме Performance позволило повысить производительность Arc A750 на 71% и таким образом добиться 67 FPS в разрешении 1080p при ультра настройках графики и среднем уровне трассировки лучей. Результат отличный и с учётом повышения производительности в недавнем выпуске драйверов видеокарты Intel Arc стали смотреться ещё лучше относительно конкурентов. Как отмечает TechPowerUp, технология Intel XeSS работает на различных видеокартах, но на Intel Arc лучше всего — за счёт вычислений на специализированных блоках XMX, видеокарты NVIDIA и AMD выполняют все вычисления на шейдерах.

Источники Intel TechPowerUp