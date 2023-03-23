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Поддержка ремейка Resident Evil 4 и The Last of Us Part 1 в WHQL драйвере AMD Adrenalin 23.3.2
Исправили много ошибок, в частности, с неверным масштабированием оверлея.
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AMD выпустила новый пакет программного обеспечения Adrenalin Edition 23.3.2, добавив в него поддержку ремейка Resident Evil 4 и «Одни из нас: Часть I» (The Last of Us Part 1) — игры выходят 24 и 28 марта соответственно. К слову, для Resident Evil 4 Remake в начале марта выпустили демоверсию Chainsaw Demo, в которой представлено начало игры. Также AMD добавила в выпуске новые расширения Vulkan и исправила много ошибок, вкратце о которых далее.

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Исправлены проблемы, вызывающие критические ошибки и вылеты в UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection и Genshin Impact для таких видеокарт, как Radeon RX 6700 XT и 6750 XT соответственно. Устранены артефакты, которые могли преследовать владельцев Radeon RX 7000 в игре It Takes Two. В приложении Parsec были устранены проблемы с соединением и пустым экраном при выборе в настройках декодера AMD. Встроенный в программное обеспечение AMD стресс тест Performance Tuning теперь не снижает нагрузку на графический процессор до завершения теста, также исправлено несколько проблем с отображением оверлея: его неправильным масштабированием и потерей некоторых показателей. Больше подробностей на странице с примечаниями к выпуску.

Источники
AMD
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#amd #видеокарты #драйвер
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