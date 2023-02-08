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Новый драйвер NVIDIA: поддержка мобильных RTX40, новых игр и мониторов, исправили проблему с Discord
В числе новых игр Company of Heroes 3, а среди настроек GeForce Experience появился профиль для ремейка Dead Space
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Javier Esteban, Unsplash

Только сегодня в начале дня обсуждалась проблема снижения частот видеопамяти на видеокартах NVIDIA при работе приложения Discord, как сегодня появляется новый драйвер GeForce Game Ready 528.49, исправляющий данную проблему и несколько других: в Hitman 3 ранее могла быть недоступна возможность активации Resizable Bar на платформах Intel, а в Adobe Bridge на драйвере версии 528.02 начали проявляться проблемы со стабильностью.

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Но в заголовке выпуска не исправление проблем, а поддержка мобильных видеокарт GeForce RTX 40 серии — за рубежом продажи ноутбуков на базе мобильных RTX 4090 и 4080 начинаются сегодня. Накануне в Сети появились обзоры моделей от различных производителей, так в сравнении 175-ваттных RTX 4090 и RTX 3080 Ti от коллектива YouTube канала Hardware Unboxed новый флагман в среднем на 48% быстрее в 1440p, максимальное преимущество при рассмотрении отдельных игр — 77%. Ноутбучная RTX 4090 может догнать настольные RTX 3090 и RTX 4070 Ti, всё это при отличной энергоэффективности.

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Новый драйвер принёс поддержку и новых игр — это ожидаемая 23 февраля Company of Heroes 3, запланированная на 17 февраля Hello Neighbor 2 и PERISH, которая стала доступна 2 февраля. Кроме того, добавили поддержку технологии Reflex в World of Warcraft, а также 10 новых дисплеев, совместимых с G-SYNC. Это ещё не всё, оптимальные профили настроек GeForce Experience получили: ремейк Dead Space, Dual Universe, Goat Simulator 3, Paragon: The Overprime и STALCRAFT.

Источники
NVIDIA
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#nvidia #драйверы
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