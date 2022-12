Также драйвер готов к некст-ген версии The Witcher 3: Wild Hunt.

Накануне AMD выпустила новый пакет программного обеспечения Adrenalin версии 22.11.2, добавив поддержку трёх игр и исправив ряд неприятных ошибок. Что касается игр, появилась поддержка обновлённой некст-ген версии The Witcher 3: Wild Hunt — обновление выходит 14 декабря и сильно подтянет визуальную составляющую игры, добавив новый уровень качества, трассировку лучей и многое другое. В случае AMD стоит отметить появление в игре технологии масштабирования FSR 2.1. Ещё в новом драйвере появилась поддержка ужастика The Callisto Protocol, релиз сегодня, а также новой части Need for Speed под названием Unbound, уже сыскавшей массу положительных отзывов.

В драйвере устранили ряд проблем с воспроизведением видео-контента на видеокартах AMD Radeon RX 6000: во время переключения окон на мониторах с частотой обновления 240 Гц и выше или на мульти-монитор конфигурациях, в которых есть хотя бы один с высокой частотой обновления; в браузере Firefox при включённом аппаратном ускорении; в приложении VRChat. Проблемы выражались в появлении чёрных экранов, ошибке «превышение времени ожидания ответа драйвера», подтормаживаниях при воспроизведении. Также устранили проблему, из-за которой процесс AMDRSServ.exe мог создавать 100% нагрузку на GPU после завершения игровой сессии, эта проблема характерна для видеокарт Radeon RX 570 и подобных, отмечает компания.