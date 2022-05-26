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На возможность поддержки видеокартами AMD Radeon RX 7000 стандарта DP 2.0 UHBR указывают патчи Linux
Поддержка стандарта новым поколением видеокарт станет катализатором распространения новых дисплеев с DP 2.0 UHBR.
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Недавно первое оборудование было сертифицировано организацией VESA для работы с новым высокоскоростным стандартом DisplayPort (DP) 2.0 Ultra-high Bit Rate (UHBR). Среди этого оборудования была интегрированная графика новейших APU AMD Ryzen 6000. Ожидается, что следующее поколение видеокарт RDNA 3 также будет поддерживать DP 2.0 UHBR и на это намекают очередные изменения в драйверах Linux, которые инженеры AMD продолжают вносить в преддверии выхода новых видеокарт.

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В патчах под названием DML changes for DCN32/321 замечены строки кода, которые могут иметь отношение к внедрению поддержки DP 2.0 UHBR, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) энтузиаста Kepler. Так в коде упоминается UHBR20, один из стандартов, определяющих максимальную пропускную способность кабеля. Обозначение стандарта указывает на пропускную способность 20 Гбит/с на одну линию, всего таких линий четыре, что даёт общую пропускную способность 80 Гбит/с для поддержки DP 2.0 UHBR. Аббревиатура DCN в названии патча указывает на Display Core Next — контроллер дисплея графических процессоров AMD.

Источник: Freedesktop
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Пропускная способность DP 2.0 UHBR больше на 32 Гбит/с, чем у стандарта HDMI 2.1, и на 48 Гбит/с, чем у DisplayPort 1.4a. Это позволяет реализовать новые варианты подключения без сжатия видеопотока и с поддержкой HDR. Вполне вероятно, что с выходом нового поколения видеокарт начнётся активное распространение на рынке новых дисплеев.

Источник:
Freedesktop
VideoCardz
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