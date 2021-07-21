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Очередная уязвимость была обнаружена в операционных системах Windows 10 и 11. Независимо от своих прав пользователь может получить доступ к важным системным файлам, хранящим в себе данные реестра, учетных записей и другую информацию, включая дескрипторы безопасности и хешированные пароли, что в конечном итоге позволит злоумышленнику повысить свои привилегии. Об этой уязвимости стало известно благодаря исследователю безопасности Джонасу Ликкегаарду, сообщает ресурс Bleeping Computer.

Доступ к файлам реестра и диспетчера безопасности учетной записи возможен благодаря службе теневого копирования — она позволяет получить доступ к копиям файлов через теневые тома, в то время как к текущим версиям файлов доступ запрещен из-за их непрерывного использования операционной системой.

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В качестве временного решения Microsoft предлагает ограничить доступ к содержимому папки %windir%\system32\config с помощью команды icacls %windir%\system32\config\*.* /inheritance:e , а затем удалите теневые копии, понимая, что вы теряете возможность восстановления предыдущих версий файлов.