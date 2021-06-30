Встроенная графика AMD Ryzen 7 5750G приблизилась к Radeon RX 560 в первом тесте
На Computex 2021 компания AMD сообщила о скором появлении в рознице APU Ryzen серии 5000. Процессоры со встроенной графикой сейчас востребованы по понятным причинам и новые модели на базе самой современной архитектуры компании с нетерпением ждут в продаже.
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Первый тест новинок появился на китайском форуме ChipHell. В руки одному из авторов ресурса попала вся троица, Ryzen 3 5350G, Ryzen 5 5650G и Ryzen 7 5750G — 4-,6- и 8-ядерные модели со встроенной графикой Vega, оснащенной 6, 7 и 8 вычислительными блоками соответственно. Сравнивали новинки с предыдущим поколением Renoir и с системой на базе Ryzen 7 5800X и Radeon RX 560 4 ГБ (объем видеобуфера у Vega был таким же).
Обзор достаточно большой, наиболее интересны результаты в играх, которых не так много, Forza Horizon 4, CS: GO, Rainbow Six: Siege — все в разрешении 1080p. В Forza разница между младшими моделями практически не ощущается, 5650G на 4% быстрее аналога Renoir, а 5750G на 8% быстрее своего предшественника. В разгоне Vega 8 опередила даже дискретную Radeon RX 560, практически на 10%. В CS: GO наибольший прирост между поколениями виден у 6-ядерных моделей — 8%. Vega 8 до RX 560 далеко, даже с разгоном, который улучшает показатели на 14%. В Rainbow Six разница между поколениями от 3 до 6%, разгон позволяет 5750G уйти вперед еще на 12%.
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Неплохие результаты, Vega 8 во флагмане приближается к полноценной RX 560, уровень достаточен для игры во множество игр на низких и средних настройках, а с FSR производительность можно еще увеличить. По данным автора, максимальный разгон Infinity Fabrick составил 2300 МГц, потенциал графики — 2600 МГц.
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