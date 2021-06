Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В конце июля Джефф Безос на корабле New Shepard, разработанном аэрокосмической компанией бизнесмена Blue Origin, отправится в космос вместе со своим младшим братом и еще двумя попутчиками. Весь экипаж корабля включает 4 человек, несмотря на 6 свободных мест. Из двух оставшихся мест одно зарезервировано за неизвестным пассажиром, а другое разыгрывалось на аукционе, который завершился совсем недавно.

реклама

Победитель аукциона заплатил 28 млн долларов США, чтобы вместе с Безосами отправиться в суборбитальный космический полет и испытать на себе чувство невесомости. Личность победителя пока держится в секрете, но, как отмечает Gizmodo со ссылкой на официальных представителей, информация о всех пассажирах будет обнародована в ближайшие недели.





анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Ариан Корнелл, директор Blue Origin по орбитальным продажам, объявил победную ставку в субботу на живом аукционе. «Вся команда Blue Origin не может дождаться встречи с нашим первым клиентом. Он собирается присоединиться к Джеффу Безосу и его брату Марку в этом историческом полете на New Shepard, которой состоится уже через 5 недель. 20 июля станет событием, запоминающимся на всю жизнь», — сказал Корнелл. Деньги от продажи билета пойдут в фонд Club for the Future, миссия которого — привлекать к научной карьере все больше молодежи.