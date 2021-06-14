28 миллионов долларов — победная ставка за космический полет с Безосами
В конце июля Джефф Безос на корабле New Shepard, разработанном аэрокосмической компанией бизнесмена Blue Origin, отправится в космос вместе со своим младшим братом и еще двумя попутчиками. Весь экипаж корабля включает 4 человек, несмотря на 6 свободных мест. Из двух оставшихся мест одно зарезервировано за неизвестным пассажиром, а другое разыгрывалось на аукционе, который завершился совсем недавно.
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Победитель аукциона заплатил 28 млн долларов США, чтобы вместе с Безосами отправиться в суборбитальный космический полет и испытать на себе чувство невесомости. Личность победителя пока держится в секрете, но, как отмечает Gizmodo со ссылкой на официальных представителей, информация о всех пассажирах будет обнародована в ближайшие недели.
Ариан Корнелл, директор Blue Origin по орбитальным продажам, объявил победную ставку в субботу на живом аукционе. «Вся команда Blue Origin не может дождаться встречи с нашим первым клиентом. Он собирается присоединиться к Джеффу Безосу и его брату Марку в этом историческом полете на New Shepard, которой состоится уже через 5 недель. 20 июля станет событием, запоминающимся на всю жизнь», — сказал Корнелл. Деньги от продажи билета пойдут в фонд Club for the Future, миссия которого — привлекать к научной карьере все больше молодежи.
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