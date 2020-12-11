Hyundai приобретает Boston Dynamics — надеемся на скорое появление ходячей машины Elevate
Множество сетевых ресурсов сообщает, что компания Hyundai достигла соглашения по приобретению у японской SoftBank компании Boston Dynamics. Сумма сделки приближается к $1 миллиарду.
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Фото "See Spot Run — Dog vs. Robot" автора jurvetson по лицензии CC BY 2.0 Boston Dynamics — всемирно известная компания, которая зародилась на базе Массачусетского технологического института. Коллектив талантливых инженеров прославился своими уникальными ходячими роботами, которые легко адаптировались для решения разнообразных задач.
Компания создала множество уникальных моделей, среди которых популярные четвероногие модели Wildcat и Spot. Функционал роботов может расширяться дополнительными модулями. Также компания успешно создает грузовые и военные модели специального назначения. Отдельного внимания заслуживает Atlas — потрясающая модель человекоподобного робота, который может с легкостью передвигаться и уже научился выполнять акробатические трюки.
Пока неизвестно, зачем Hyundai приобретает Boston Dynamics, но, как отмечает ресурс TheNextWeb, возможно, мы скоро увидим воплощение в жизнь концепта машины Hyundai Elevate на базе колес с роботизированными ногами, которые позволяют ездить, ходить и преодолевать опасные преграды.
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