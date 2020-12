Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Множество сетевых ресурсов сообщает, что компания Hyundai достигла соглашения по приобретению у японской SoftBank компании Boston Dynamics. Сумма сделки приближается к $1 миллиарду.

реклама

Фото "See Spot Run — Dog vs. Robot" автора jurvetson по лицензии CC BY 2.0 Boston Dynamics — всемирно известная компания, которая зародилась на базе Массачусетского технологического института. Коллектив талантливых инженеров прославился своими уникальными ходячими роботами, которые легко адаптировались для решения разнообразных задач.

Компания создала множество уникальных моделей, среди которых популярные четвероногие модели Wildcat и Spot. Функционал роботов может расширяться дополнительными модулями. Также компания успешно создает грузовые и военные модели специального назначения. Отдельного внимания заслуживает Atlas — потрясающая модель человекоподобного робота, который может с легкостью передвигаться и уже научился выполнять акробатические трюки.





анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Пока неизвестно, зачем Hyundai приобретает Boston Dynamics, но, как отмечает ресурс TheNextWeb, возможно, мы скоро увидим воплощение в жизнь концепта машины Hyundai Elevate на базе колес с роботизированными ногами, которые позволяют ездить, ходить и преодолевать опасные преграды.