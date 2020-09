Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера появился первый результат производительности процессора AMD Ryzen 7 5800X в бенчмарке Ashes of the Singularity. Новая 8-ядерная модель на базе архитектуры Zen3 показала впечатляющую производительность не оставив шансов конкуренту в лице Intel Core i9-10900K. Последнему не помогли два дополнительных ядра и это с учетом того, что производительность Ashes of the Singularity сильно зависит от количества ядер.

Новые процессоры будут представлены AMD уже 8 октября. Дата начала продаж пока неизвестна, но, вероятно, к концу октября процессоры уже появятся на полках магазинов. На данный момент невозможно предугадать стоимость — многое зависит от ценовой политики AMD, которая может измениться с учетом производительности новых продуктов. Также на стоимость может оказать влияние нестабильность поставок.

Какие модели AMD Ryzen 5000-серии появятся на прилавках в первой волне также остается неизвестным, но по информации @unikoshardware мы увидим 4 модели. В их список попали Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X. Однако известный специалист @1usmus считает, что в первой волне появятся только две модели — Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X.

Предполагается, что количество ядер этих моделей будет соответствовать предыдущей серии, т.е. перечисленные процессоры получат 16, 12, 8 и 6 ядер соответственно, но могут быть и сюрпризы. По некоторой информации, в новой линейке будут использоваться процессоры с 5-ядерными комплексами CCX, а значит одна из моделей может стать 10-ядерной. Теоретически, 10 ядер может получить Ryzen 7 58X, а Ryzen 5 56X при этом станет 8-ядерным, но пока это лишь догадки, скоро появится официальная информация.