В сервисе GOG от CD Projekt началась большая распродажа ролевых игр
В цифровом сервисе GOG началась большая распродажа ролевых игр. Акция продлится до 3 августа и позволит сэкономить пользователям платформы до 90% на покупках. В акции участвует более 200 игр, среди которых встречаются как новинки 2020 года, так и старые проекты, которые, без сомнений, заинтересуют ценителей жанра RPG.
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Всеми любимая серия игр «Ведьмак» на этот раз скидку не получила, прошло уже множество акций, позволяющих получить на выгодных условиях не только известную трилогию про приключения ведьмака Геральта, но и все другие проекты вселенной. Владельцы «Ведьмак 3» могли бесплатно получить копию игры на GOG, если она была приобретена в любом другом цифровом сервисе.
В текущей распродаже стоит обратить внимание на другие, не менее интересные проекты. Например, Divinity: Original Sin 2 в издании Definitive Edition продается со скидкой 50% за 400 руб. Пошаговая RPG от Larian Studios заслуженно получила высокие оценки множества игровых изданий и игрового сообщества. К тому же игра недавно получила бесплатное обновление The Four Relics of Rivellon, добавляющее много нового контента, включая комплекты брони, а также свежий патч с множеством исправлений.
Также не стоит проходить мимо серии игр Baldur’s Gate, Newerwinter Nights, Ultima, Pillars of Eternity, Wasteland. Каждый найдет для себя выгодное предложение.
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