Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В цифровом сервисе GOG началась большая распродажа ролевых игр. Акция продлится до 3 августа и позволит сэкономить пользователям платформы до 90% на покупках. В акции участвует более 200 игр, среди которых встречаются как новинки 2020 года, так и старые проекты, которые, без сомнений, заинтересуют ценителей жанра RPG.

реклама

Всеми любимая серия игр «Ведьмак» на этот раз скидку не получила, прошло уже множество акций, позволяющих получить на выгодных условиях не только известную трилогию про приключения ведьмака Геральта, но и все другие проекты вселенной. Владельцы «Ведьмак 3» могли бесплатно получить копию игры на GOG, если она была приобретена в любом другом цифровом сервисе.

В текущей распродаже стоит обратить внимание на другие, не менее интересные проекты. Например, Divinity: Original Sin 2 в издании Definitive Edition продается со скидкой 50% за 400 руб. Пошаговая RPG от Larian Studios заслуженно получила высокие оценки множества игровых изданий и игрового сообщества. К тому же игра недавно получила бесплатное обновление The Four Relics of Rivellon, добавляющее много нового контента, включая комплекты брони, а также свежий патч с множеством исправлений.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Также не стоит проходить мимо серии игр Baldur’s Gate, Newerwinter Nights, Ultima, Pillars of Eternity, Wasteland. Каждый найдет для себя выгодное предложение.