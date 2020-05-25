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Бюджетный AMD Ryzen 3 3300X с быстрой и настроенной памятью способен обойти Ryzen 7 3800X, разогнанный до 5 ГГц

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Потенциальный бюджетный бестселлер AMD — процессор Ryzen 3 3300X с 7 мая начинает появляться на полках магазинов. Новинка несет в себе 4 ядра архитектуры Zen 2 с поддержкой технологии многопоточности (simultaneous multithreading, SMT), позволяющей процессору обрабатывать одновременно до 8 потоков. Процессор получил высокую базовую частоту 3,8 ГГц с возможностью повышения до 4,3 ГГц в режиме турбо.

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Множество изданий провело тестирование нового процессора, показав его отличную, для своей ценовой категории, производительность, но автор YouTube канала Hardware Numb3rs отметил, что большинство тестов не затронули вопрос производительности Ryzen 3 3300X при тонкой настройке задержек оперативной памяти, в особенности вторичных. Поэтому Hardware Numb3rs решил провести свое тестирование использовав комплект памяти G.SKILL F4-3200C14D, который, по заверению производителя, специально оптимизирован для платформы AMD и основан на чипах Samsung B-Die. Многим уже известно, что тонкая настройка памяти в системах с процессорами AMD Ryzen может оказать существенное влияние на изменение производительности в лучшую сторону. Об этом напоминает и автор, советуя потратить некоторое время на настройку — это действительно стоит того, тем более, когда любому желающему доступна такая прекрасная программа, как Ryzen DRAM Calculator.

Настройки памяти
Источник изображения: Hardware Numb3rs

 

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Автор сравнил производительность Ryzen 3 3300X в различных режимах работы:

  • процессор в номинальном режиме работы
    • память работает в соответствии со стандартным XMP профилем;
    • память работает на частоте 3200 и 3733 МГц, задержки подобраны с помощью программы Ryzen DRAM Calculator
  • процессор разогнан до 4,4 ГГц, память работает на частоте 3733 МГц, задержки подобраны с помощью программы Ryzen DRAM Calculator.

В сравнении приняли участие процессоры Intel Core i7 7700K, i9 9900K и AMD Ryzen 9 3800X, все работали как в номинале, так и в разгоне до 5 ГГц!

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При частоте оперативной памяти 3200 МГц дополнительная настройка задержек с помощью DRAM Calculator позволила получить максимальное увеличение производительности по среднему количеству FPS на 7,4% в Far Cry: New Dawn. В Red Dead Redemption 2 (RDR2) минимальный показатель FPS возрос на 28,9%. Разгон памяти до 3733 МГц позволяет дополнительно увеличить производительность на 3,4% в Far Cry: New Dawn, а вот Shadow of the Tomb Raider (SotTR) и RDR2 на этот раз никак не отреагировали на повышение частот. Разгон процессора в совокупности с настройкой памяти позволил увеличить производительность в Far Cry: New Dawn до 13%, отличный отклик показали и SotTR с RDR2, 17,7% и 11,5% соответственно.

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Простая настройка задержек позволяет существенно увеличить производительность, догнать и даже перегнать более неповортливый Ryzen 7 3800X, состоящий из двух процессорных комплексов CCX. Оцените сравнительные графики в видеоматериале Hardware Numb3rs.


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Позже Ryzen 3 3300X подвергся разгону под жидким азотом, автору удалось достичь 5350 МГц для успешного завершения теста Cinebench R15, где процессор смог набрать 1446 баллов опередив 8-ядерный Ryzen 7 1700 и 6-ядерный Intel Core i7-8700K!


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amd amd ryzen amd ryzen 3000 ryzen 3 3300x
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Бюджетный AMD Ryzen 3 3300X с быстрой и настроенной памятью способен обойти Ryzen 7 3800X, разогнанный до 5 ГГц
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