Потенциальный бюджетный бестселлер AMD — процессор Ryzen 3 3300X с 7 мая начинает появляться на полках магазинов. Новинка несет в себе 4 ядра архитектуры Zen 2 с поддержкой технологии многопоточности (simultaneous multithreading, SMT), позволяющей процессору обрабатывать одновременно до 8 потоков. Процессор получил высокую базовую частоту 3,8 ГГц с возможностью повышения до 4,3 ГГц в режиме турбо.

Множество изданий провело тестирование нового процессора, показав его отличную, для своей ценовой категории, производительность, но автор YouTube канала Hardware Numb3rs отметил, что большинство тестов не затронули вопрос производительности Ryzen 3 3300X при тонкой настройке задержек оперативной памяти, в особенности вторичных. Поэтому Hardware Numb3rs решил провести свое тестирование использовав комплект памяти G.SKILL F4-3200C14D, который, по заверению производителя, специально оптимизирован для платформы AMD и основан на чипах Samsung B-Die. Многим уже известно, что тонкая настройка памяти в системах с процессорами AMD Ryzen может оказать существенное влияние на изменение производительности в лучшую сторону. Об этом напоминает и автор, советуя потратить некоторое время на настройку — это действительно стоит того, тем более, когда любому желающему доступна такая прекрасная программа, как Ryzen DRAM Calculator.

процессор в номинальном режиме работы память работает в соответствии со стандартным XMP профилем; память работает на частоте 3200 и 3733 МГц, задержки подобраны с помощью программы Ryzen DRAM Calculator

процессор разогнан до 4,4 ГГц, память работает на частоте 3733 МГц, задержки подобраны с помощью программы Ryzen DRAM Calculator.

Автор сравнил производительность Ryzen 3 3300X в различных режимах работы:

В сравнении приняли участие процессоры Intel Core i7 7700K, i9 9900K и AMD Ryzen 9 3800X, все работали как в номинале, так и в разгоне до 5 ГГц!

При частоте оперативной памяти 3200 МГц дополнительная настройка задержек с помощью DRAM Calculator позволила получить максимальное увеличение производительности по среднему количеству FPS на 7,4% в Far Cry: New Dawn. В Red Dead Redemption 2 (RDR2) минимальный показатель FPS возрос на 28,9%. Разгон памяти до 3733 МГц позволяет дополнительно увеличить производительность на 3,4% в Far Cry: New Dawn, а вот Shadow of the Tomb Raider (SotTR) и RDR2 на этот раз никак не отреагировали на повышение частот. Разгон процессора в совокупности с настройкой памяти позволил увеличить производительность в Far Cry: New Dawn до 13%, отличный отклик показали и SotTR с RDR2, 17,7% и 11,5% соответственно.

Простая настройка задержек позволяет существенно увеличить производительность, догнать и даже перегнать более неповортливый Ryzen 7 3800X, состоящий из двух процессорных комплексов CCX. Оцените сравнительные графики в видеоматериале Hardware Numb3rs.





Позже Ryzen 3 3300X подвергся разгону под жидким азотом, автору удалось достичь 5350 МГц для успешного завершения теста Cinebench R15, где процессор смог набрать 1446 баллов опередив 8-ядерный Ryzen 7 1700 и 6-ядерный Intel Core i7-8700K!