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Появился первый тест Intel Core i9-10900K — новинка с переменным успехом борется с AMD Ryzen 9 3900 и 3950X

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Вопреки ограничениям первое масштабное тестирование Intel Core i9-10900K появилось в видеоблоге TecLab на китайском видеохостинге bilibili. Канал TecLab достаточно популярен и обладает несколькими наградами, среди которых «участник года», тестовая система и процессор запечатлены на видео, поэтому достоверность результатов практически не вызывает сомнений. Видеоматериал демонстрирует подробное сравнение Intel Core i9-10900K с процессорами AMD Ryzen 9 3900X и 3950X в 17 приложениях в состав которых вошли: PCMark 10, SuperPi MOD 1.9, wPrime 2.10, Cinebench R15, Cinebench R20, WinRAR 5.9, HWBOT x265, Puget Bench Photoshop, Puget Bench After Effects, 3DMark Fire Strike Extreme, 3DMark Time Spy Extreme, Far Cry 5, GTA 5, Assassin’s Creed: Odyssey, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider, Borderlands 3. Игровые тесты проводились в разрешении 1440p. Также было замерено энергопотребление систем при нагрузке, создаваемой тестом стабильности AIDA64.

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Тестовая система была основана на материнских платах Intel Z490 (модель не уточняется, но, возможно, это была ASRock Z490 TAICHI, обзор которой появлялся на канале TecLab ранее) и MSI MEG X570 GODLIKE. В качестве оперативной памяти использовался набор G.SKILL RIPJAWS V F4-4000C18D-16GTRS, который работал в паре с материнской платой Z490 на XMP профиле с частотой 4000 МГц и таймингами 18-22-22-42-2T, а в паре с платой X570 на частоте 3800 МГц с таймингами 15-16-16-38-2T, частота шины Infinity Fabrik составляла 1900 МГц. Видеокарта была представлена NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в исполнении GALAX HOF 10th Anniversary OC LAB Edition.

Полноценные результаты тестирования можно увидеть в оригинальном видеоматериале. Ниже приведены частичные результаты в виде показателей i9-10900K относительно Ryzen 9 3900X и 3950X.

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