Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ubisoft может вернуться к вселенной Far Cry 3 — намекнул Майкл Мэндо, сыгравший Вааса Монтенегро

для раздела Блоги
1
-13 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
RTX 2060 стабильно дешевеет не смотря ни на что
-10 т.р. на RTX 2080 - цена радует
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

источник изображения: store.ubi.com

реклама

 

Ваас Монтенегро из Far Cry 3 — один из самых популярных злодеев в играх и самый известный персонаж во всей серии Far Cry. Несмотря на то, что актер Майкл Мэндо (Michael Mando), выступавший в роли жестокого, неуравновешенного и непредсказуемого пирата, заслуживает всяческих похвал, он появлялся только в одном игровом проекте.

реклама

В свое недавнем интерактивном интервью на платформе Reddit AMA (Ask Me Anything) актер, отвечая на вопросы, затронул тему возвращения к роли Вааса:

«Ваас — мой духовный зверь, создание этого персонажа всегда будет мне дорого. Меня все еще узнают как Вааса, и я все еще чувствую симпатию к этому персонажу, что делает меня очень счастливым. Кто знает, может быть, я скоро переиграю роль?»

реклама

«Я сыграл большую роль в совместном создании персонажа. Быть частью процесса создания роли и персонажа — это то, чем я хотел бы заниматься все больше и больше. Может быть, пришло время мне повторить роль! Как вы думаете?»

С учетом амбициозных планов Ubisoft выпустить 5 высококлассных игровых проектов к концу 2020, началу 2021 года, можно предположить, что мы снова увидим психопата Вааса в одном из проектов. Учитывая, что Ваас погиб в Far Cry 3, возможно, нас ждет приквел истории, посвященный становлению Вааса как злодея. А если Ваас не погиб, и нас ждет продолжение? Остается только гадать.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

ubisoft far cry 3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
19
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
47
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
36
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
51
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
34
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
50
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 174
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 51
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Издатель игры Ведьмак 3 – CDR объявил о банкротстве
42
Новые подробности о Grand Theft Auto 6 – огромная карта с открытым игровым миром и другие детали
22
Wargaming начинает праздновать 10-летие World of Tanks и даже временно вернёт в игру общий чат
44
Xiaomi Redmi Note 8T упал в цене на 80 долларов
4
Энтузиаст поставил на Fallout 4 более 100 различных модов – графика теперь поистине восхищает
23
AMD официально анонсировала чипсет B550 и запустила производство процессоров Ryzen 3 3300X и 3100X
88
Новая операционная система выглядит как Windows XP и базируется на Raspberry Pi
+
Читеры с ПК наводнили онлайн Call of Duty Modern Warfare, осложнив жизнь геймерам на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One
37
Названы несколько интересных и загадочных мест, которые разрабатывались, но так и не появились в Ведьмак 3
2
AMD обновила свой Ryzen 3 1200 и перевела его на 12-нм Zen +
13
Изучаем бессмысленность водяного охлаждения на примере видеокарты EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid в тестировании от Тomshardware
14
Бюджетный процессор AMD Ryzen 3 1200 получил бесплатное обновление до новой архитектуры с сохранением цены
8
Чеки с компенсацией за покупку AMD FX начали поступать к американским клиентам компании
38
Процессоры Intel Core i7-10700K и Core i5-10600K станут лучшим выбором для геймеров – эксперты Wccftech
49
DOOM Eternal получил улучшенные текстуры и максимально реалистичное освещение
16
Стали известны цены и даты выхода телевизоров Sony 8K и 4K линейки 2020 года
+
Обнаружена неанонсированная видеокарта AMD Radeon с 7680 ядрами, памятью HBM2 и теоретической производительностью 25 TFLOP
9
Раскрываем потенциал GTX 1080 Ti в 2020 году - Hardware Unboxed протестировали флагман предыдущего поколения в 35 актуальных играх и сравнили его с 5700 XT и RTX 2070 Super
29
Стали известны характеристики флагманских плат ASUS ROG MAXIMUS XII (Z490) — поддержка до DDR4-5000 и 16-фазная схема питания
21
4 ядра хватит всем – изучаем влияние количества ядер в современных процессорах на производительность в играх по мнению экспертов Gecid
24

Популярные статьи

Мнение: причины, по которым Windows XP гораздо лучше, чем Windows 7 и 10
64
Windows 10 1607 LTSB против Windows 7 в синтетике и играх
85
MIUI 12: новая система жестов, темный режим 2.0, обновленная строка состояния и другое
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
19
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
47
Выбор оптимального Full HD монитора под железо ПК. Весна 2020
79
Превращаем R9 290x от Sapphire в модель от MSI (нет)
24
Мини тест Intel Pentium G4500 в связке с GeForce GTX 1650 Super
27
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
15

Сейчас обсуждают

ofosters
18:00
Хорошо, рад, что вы оценили
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
Бартоломью
18:00
дорого и глупо
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
ofosters
17:59
Спасибо
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
Алексей Липатов
17:59
Как же пригорает от таких уродов-балаболов, такое ощущение что статьи пишут от балды. Автор, надеюсь лекарство от COVID19 до тебя не дойдет. В прочем и до админа, который публикует подобный бред. Учит...
Создатель игры Ведьмак 3 – CD Projekt RED объявил о банкротстве
dc64dc64
17:55
ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА ПРОДАЖУ ТАКИХ СТОЛОВ - КОМПЬЮТЕРОВ , СПРОС БУДЕТ . ТЫ МАСТЕР , ЭТО КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА РАДУЕТ ГЛАЗ .
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
yurez2008
17:55
О каком свеженьком DLC идёт речь в начале текста?
Авторы American Truck Simulator разрешили игроку открывать окошко во время движения или прогуляться перед грузовиком
Смехов
17:53
Играю в Quake Champions на i5-4690K, ультра никаких фризов вообще нет, стабильный фрейм-тайм, что я делают не так?
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019). Тест в 1280x720 на GTX 1080 Ti
Анатолий Голощапов
17:49
Чипы это не процессоры Это именно чипы, для производства
Huawei готова закупать процессоры у Samsung, MediaTek и Spreadtrum
Max Payne
17:49
Потому что.
Раскрываем потенциал GTX 1080 Ti в 2020 году - Hardware Unboxed протестировали флагман предыдущего поколения в 35 актуальных играх и сравнили его с 5700 XT и RTX 2070 Super
Roman Birov
17:46
>видосиков с тестами Синтетическими или игровыми? :р
AMD официально анонсировала чипсет B550 и запустила производство процессоров Ryzen 3 3300X и 3100X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем