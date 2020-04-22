Ubisoft может вернуться к вселенной Far Cry 3 — намекнул Майкл Мэндо, сыгравший Вааса Монтенегро
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Ваас Монтенегро из Far Cry 3 — один из самых популярных злодеев в играх и самый известный персонаж во всей серии Far Cry. Несмотря на то, что актер Майкл Мэндо (Michael Mando), выступавший в роли жестокого, неуравновешенного и непредсказуемого пирата, заслуживает всяческих похвал, он появлялся только в одном игровом проекте.
рекламаВ свое недавнем интерактивном интервью на платформе Reddit AMA (Ask Me Anything) актер, отвечая на вопросы, затронул тему возвращения к роли Вааса:
«Ваас — мой духовный зверь, создание этого персонажа всегда будет мне дорого. Меня все еще узнают как Вааса, и я все еще чувствую симпатию к этому персонажу, что делает меня очень счастливым. Кто знает, может быть, я скоро переиграю роль?»
реклама«Я сыграл большую роль в совместном создании персонажа. Быть частью процесса создания роли и персонажа — это то, чем я хотел бы заниматься все больше и больше. Может быть, пришло время мне повторить роль! Как вы думаете?»
С учетом амбициозных планов Ubisoft выпустить 5 высококлассных игровых проектов к концу 2020, началу 2021 года, можно предположить, что мы снова увидим психопата Вааса в одном из проектов. Учитывая, что Ваас погиб в Far Cry 3, возможно, нас ждет приквел истории, посвященный становлению Вааса как злодея. А если Ваас не погиб, и нас ждет продолжение? Остается только гадать.
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