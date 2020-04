Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ваас Монтенегро из Far Cry 3 — один из самых популярных злодеев в играх и самый известный персонаж во всей серии Far Cry. Несмотря на то, что актер Майкл Мэндо (Michael Mando), выступавший в роли жестокого, неуравновешенного и непредсказуемого пирата, заслуживает всяческих похвал, он появлялся только в одном игровом проекте.

«Ваас — мой духовный зверь, создание этого персонажа всегда будет мне дорого. Меня все еще узнают как Вааса, и я все еще чувствую симпатию к этому персонажу, что делает меня очень счастливым. Кто знает, может быть, я скоро переиграю роль?» реклама «Я сыграл большую роль в совместном создании персонажа. Быть частью процесса создания роли и персонажа — это то, чем я хотел бы заниматься все больше и больше. Может быть, пришло время мне повторить роль! Как вы думаете?»

В свое недавнем интерактивном интервью на платформе Reddit AMA (Ask Me Anything) актер, отвечая на вопросы, затронул тему возвращения к роли Вааса:

С учетом амбициозных планов Ubisoft выпустить 5 высококлассных игровых проектов к концу 2020, началу 2021 года, можно предположить, что мы снова увидим психопата Вааса в одном из проектов. Учитывая, что Ваас погиб в Far Cry 3, возможно, нас ждет приквел истории, посвященный становлению Вааса как злодея. А если Ваас не погиб, и нас ждет продолжение? Остается только гадать.