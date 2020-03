Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение





Gears Tactics — пошаговая стратегическая игра со скоростной динамикой развития событий, сюжет которой развивается во вселенной Gears of War, одной из самых известных франшиз за последние 15 лет. Сюжет игры развиваются за 12 лет до событий первой части, игрокам предстоит оказаться в шкуре брутального солдата-сорвиголовы Гейба Диаса, командующего своими войсками для достижения лидерства и выживания на атакованной Саранчей планете Сера.

Разработкой игры занимаются студии Splash Damage и The Coalition, известные по предыдущим частям серии Gears 5, Gears of War 4, Gears of War: Ultimate Edition, а также принимавшие участие в разработке таких проектов как Return to Castle Wolfenstein, Wolfenstein: Enemy Territory, Doom 3, серии игр Halo.

Выход игры намечен на 2020 год для персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 (64-bit).

Минимальные системные требования:

Процессор: Intel i3 Skylake или AMD FX-6000;

Оперативная память: 8 GB ОЗУ;

Видеокарта: AMD Radeon R7 260X или NVIDIA GeForce GTX 750 Ti;

Наличие DirectX: Версии 12;

Сеть: Широкополосное подключение к интернету;

Место на диске: 45 GB;

Звуковая карта: DirectX compatible.

Процессор: Intel i5 Coffee Lake или AMD Ryzen 3;

Оперативная память: 8 GB ОЗУ;

Видеокарта: AMD Radeon RX 570 или NVIDIA GeForce GTX 970;

Наличие DirectX: Версии 12;

Сеть: Широкополосное подключение к интернету;

Место на диске: 45 GB;

Звуковая карта: DirectX compatible.

Рекомендованные системные требования

Игра станет доступна 28 апреля. Сейчас возможно оформление предзаказа в Steam за 1085 рублей, в магазине Microsoft за игру просят 59,99+ $.