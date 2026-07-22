Первые устройства ожидаются осенью 2026 года.

Компании ASUS и MSI могут первыми представить системы на базе платформы NVIDIA RTX Spark, следом появятся компьютеры от Acer и GIGABYTE, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на тайваньское издание Commercial Times. Выпуск первых продуктов запланирован на осень 2026 года. Как ожидается, платформа RTX Spark сделает локальный агентный ИИ доступным на ноутбуках и настольных мини-ПК.

Источник изображения: NVIDIA (отредактировано VideoCardz.com)

Платформа RTX Spark разрабатывалась совместно NVIDIA и MediaTek. Чип в составе платформы объединяет интегрированную графику NVIDIA Blackwell и центральный процессор с ядрами Arm, также платформа оснащается быстрой унифицированной памятью. Как сообщается, MediaTek принимала участие в разработке процессора, оптимизации эффективности, интеграции различных подсистем. Аналитики Commercial Times ожидают, что MediaTek и ряд тайваньских поставщиков получат значимую выгоду от этого запуска.

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Компания NVIDIA анонсировала устройства на базе платформы RTX Spark от компаний ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft и MSI. По всей видимости, ассортимент продуктов будет расширяться постепенно и пройдёт какое-то время, прежде чем все устройства от партнёров компании станут доступны для приобретения.