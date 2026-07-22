Насос оснащается трёхфазным шестиполюсным электродвигателем с керамическими подшипниками.

Компания SilverStone представила 360-мм систему жидкостного охлаждения Frost Knight S360 PRO, которая позволяет установить на охлаждающий моноблок 120-мм вентилятор, сообщает Vortez. Это решение отличается от большинства СЖО с большими дисплеями на охлаждающих блоках или подсветкой, вместо этого блок оснащается модульным креплением для полноценного вентилятора, обдувающего околосокетное пространство.

Источник изображения: SilverStone (и далее)

Система охлаждения SilverStone Frost Knight S360 PRO выполнена полностью в чёрном цвете и не оснащается подсветкой. В комплект входят четыре 120-мм вентилятора со скоростью вращения до 3000 оборотов в минуту. Три вентилятора устанавливаются на радиатор, один на охлаждающий моноблок. На максимальной скорости вращения вентиляторы способны создавать воздушный поток до 85,99 кубических футов в минуту (CFM) и статическое давление до 4,96 мм вод. ст.

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В числе прочего подчёркивается применение трёхфазного шестиполюсного электродвигателя с керамическими подшипниками для насоса. Длина трубок между охлаждающим блоком и радиатором составляет 430±10 мм.

Цены и сроки начала продаж не уточняются.