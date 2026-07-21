Известно как минимум об одном игровом КПК с данным процессором, который анонсирован на октябрь 2026 года.

В бета-версии набора графических драйверов Intel 32.0.101.8864 появилась поддержка интегрированной графики процессоров Intel Arc G3, сообщает VideoCardz.com. В прошлой бета-версии 32.0.101.8861 от 7 июля была реализована поддержка старшего процессора серии с приставкой Extreme.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В процессорах Intel Arc G3 и Arc G3 Extreme используется одинаковая конфигурация ядер. Это 2 производительных ядра P, 8 эффективных ядер E и 4 маломощных ядра LPE. Всего 14 ядер. Основное отличие — конфигурация интегрированной графики. Процессор Arc G3 Extreme оснащается 12-ядерной графикой Arc B390, а базовый Arc G3 — 10-ядерной графикой Arc B370.

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На момент написания анонсирован как минимум один портативный игровой компьютер с процессором Intel Arc G3, это Predator Atlas 8 от компании Acer. Этот же компьютер планируют выпустить и с более производительным процессором Arc G3 Extreme. Как ожидается, Predator Atlas 8 представят в октябре 2026 года.

В числе прочего новый бета-драйвер 32.0.101.8864 исправляет проблемы с критическими ошибками в играх Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Assassin’s Creed Shadows и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. В LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight были исправлены артефакты в кат-сценах на дискретных видеокартах Intel Arc A и интегрированной графике Alchemist в процессорах Core Ultra 1- и 2-го поколений.