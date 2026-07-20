Инсайдер назвал некоторые характеристики устройства.

Компания OPPO готовит смартфон A7 Pro Max с аккумулятором ёмкостью более 10000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 80 Вт и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, сообщает ITHome со ссылкой на инсайдера DigitalChatStation.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

По информации инсайдера, смартфон также оснастят OLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1.5K и максимальной частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой с разрешением 50 Мп, основной камерой 50 Мп и дополнительной камерой 2 Мп. Толщина корпуса составит 8,47 мм, а весить смартфон будет примерно 226 г.

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Как ожидается, A7 Pro Max станет первым смартфоном OPPO с аккумулятором такой большой ёмкости. Модель относят к продуктам среднего сегмента. Инсайдер не уточнил, когда компания планирует выпустить A7 Pro Max. О разработке аккумуляторов 10000 мАч в компании OPPO инсайдер сообщил в апреле этого года.