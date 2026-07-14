Анонсирована модель Dynamic Vision PRO 360 ARGB BLACK типоразмера 360 мм.

Компания Thermalright анонсировала процессорную систему жидкостного охлаждения Dynamic Vision PRO 360 ARGB BLACK типоразмера 360 мм с большим ЖК-дисплеем и встроенным вентилятором для обдува околосокетного пространства, сообщает Guru3D.

Источник изображения: Thermalright (и далее)

ЖК-дисплей диагональю 5,5 дюймов с разрешением 960×540 пикселей установлен на корпусе охлаждающего блока с насосом. Наклон дисплея можно регулировать в пределах 157 градусов, также он может поворачиваться на 360 градусов, что позволяет найти подходящее положение практически в любой сборке. Кроме этого, в охлаждающий блок встроен небольшой 60-мм вентилятор. Он создаёт движение воздуха вокруг сокета, способствуя охлаждению компонентов, включая компоненты зоны VRM.

реклама

В состав системы охлаждения входит алюминиевый радиатор толщиной 27 мм, насос со скоростью вращения крыльчатки до 6400 об/мин, тройной вентилятор TL-UC36 в моноблочном корпусе размерами 360×120×25 мм. В корпус TL-UC36 встроена настраиваемая ARGB-подсветка, кольца вокруг вентиляторов и вставки по бокам с эффектом бесконечного зеркала, а также цифровой дисплей, отображающий скорость вращения вентиляторов.

Каждый из вентиляторов TL-UC36 оснащается подшипником S-FDB и крыльчаткой из жидкокристаллического полимера (Liquid Crystal Polymer, LCP), замкнутой кольцом для усиления жёсткости. Максимальная скорость вращения 2400 об/мин, при этом каждый из вентиляторов развивает воздушный поток до 71,5 кубических футов в минуту и статическое давление до 2,69 мм вод. ст. Максимальный уровень шума 34,59 дБА.

Информация о ценах и доступности по регионам не уточняется.