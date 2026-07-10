Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
ASUS готовит трёхрежимный игровой монитор ROG с 27-дюймовым дисплеем Fast IPS
Новинка была анонсирована в Китае.
реклама

Компания ASUS анонсировала в Китае новый трёхрежимный 27-дюймовый игровой монитор Republic of Gamers (ROG), сообщает VideoCardz.com.

Модель, наименование которой может переводиться с китайского языка как ROG Godlike 27 Plus,  является частью юбилейной линейки ROG 20th Anniversary и оснащается дисплеем Fast IPS с «родным» разрешением UHD (3840 на 2160 пикселей) и частотой обновления до 240 Гц.

Источник изображения: ASUS

реклама

Кроме основного режима доступно два дополнительных: QHD (2560 на 1440 пикселей) и Full HD (1920 на 1080 пикселей) с максимальной частотой обновления 400 и 488 Гц (разгон матрицы) соответственно. Наличие быстрого режима с разрешением Full HD отличает монитор от ряда других моделей на рынке, которые предлагают во вторичном режиме HD-разрешение 1280 на 720 пикселей. В числе прочих особенностей фирменная технология повышения чёткости изображения (three-level pixel enhancement), различные опции для игр, такие как повышение видимости в тёмных сценах и наложение прицела.

Для подключения монитор оснащается портами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB-C, точное количество и возможности портов не уточняются, как и многие другие спецификации. Сроки выпуска монитора и цена пока неизвестны.

#asus #мониторы
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

УАЗ «Буханка» получил затвердевающую на Солнце композитную броню
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
Редкий процессор AMD Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2 появился в новом игровом ПК с RTX 3050
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
Американские нейросети могут закрыть доступ российским пользователям требованием паспорта
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
Статистика «МегаФон» говорит о росте популярности смартфонов с ИИ на 150% за год
AMD выпустила 11 новых процессоров Hawk Point для линеек Ryzen 200 и Ryzen 100
Ученые обнаружили скрытое свойство галлия спустя почти 150 лет после его открытия
Xiaomi 18 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может получить 200-Мп камеру и батарею на 7000 мАч
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
В России создан мощный двухпроцессорный сервер на базе отечественных 16-ядерных «Эльбрус-16С»
Неисправную RTX 3070 удалось починить конденсатором от старого радиоприемника
Первые процессоры AMD на Zen 6 будут представлены через две недели
Компания Radia из США пытается заинтересовать Европу гигантским транспортным самолётом WindRunner
Разработчики Linux Mint подготовили полноценную поддержку Wayland к концу года
Galaxy S26 в Южной Корее добрались до отметки продаж в 3 млн быстрее, чем Galaxy S25
ЦБ ввёл в оборот модернизированную купюру номиналом 100 рублей с усиленной защитой и QR‑кодом

Популярные статьи

PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
На чем можно сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, а на чем — не стоит
Десять фильмов, кассовые сборы которых превысили бюджет в 100, 200 и даже 11 000 раз
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter