Новинка была анонсирована в Китае.

Компания ASUS анонсировала в Китае новый трёхрежимный 27-дюймовый игровой монитор Republic of Gamers (ROG), сообщает VideoCardz.com.

Модель, наименование которой может переводиться с китайского языка как ROG Godlike 27 Plus, является частью юбилейной линейки ROG 20th Anniversary и оснащается дисплеем Fast IPS с «родным» разрешением UHD (3840 на 2160 пикселей) и частотой обновления до 240 Гц.

Источник изображения: ASUS

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Кроме основного режима доступно два дополнительных: QHD (2560 на 1440 пикселей) и Full HD (1920 на 1080 пикселей) с максимальной частотой обновления 400 и 488 Гц (разгон матрицы) соответственно. Наличие быстрого режима с разрешением Full HD отличает монитор от ряда других моделей на рынке, которые предлагают во вторичном режиме HD-разрешение 1280 на 720 пикселей. В числе прочих особенностей фирменная технология повышения чёткости изображения (three-level pixel enhancement), различные опции для игр, такие как повышение видимости в тёмных сценах и наложение прицела.

Для подключения монитор оснащается портами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB-C, точное количество и возможности портов не уточняются, как и многие другие спецификации. Сроки выпуска монитора и цена пока неизвестны.