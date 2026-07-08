Сообщается о парных комплектах объёмом 32 ГБ.

Компания Lexar собирается представить в серии THOR II комплекты оперативной памяти DDR5 с чипами производства CXMT (ChangXin Memory Technologies), сообщает TechPowerUp со ссылкой на ITHome. Судя по изображениям, модули THOR II оснащаются металлическими теплораспределителями с фирменным брендингом и светодиодными полосами в верхней части.

Источник изображения: Lexar, ITHome (и далее)

Отмечается, что характеристики новых модулей заметно улучшились, скорость достигает 7200…7600 МТ/с при таймингах CL38 и напряжении 1.4 В, когда ранее компания предлагала модули на базе чипов CXMT со скоростью до 6000 МТ/с. К слову, на неделе компания MSI выпустила тестовые UEFI BIOS для материнских плат с сокетом AMD AM5, которые улучшают работу памяти DDR5 с чипами от CXMT. Предел разгона повышается до 8200 МТ/с.

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На момент написания сообщается о подготовке комплектов из двух модулей по 16 ГБ. Цены не уточняются.