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molexandr
GMKtec выпускает компактный мини-ПК G5S 72x72 мм с процессором Intel Celeron N5095
Компьютер помещается на ладони.
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Компания GMKtec выпускает компактный мини-ПК G5S с корпусом размерами 72×72×44,5 мм, сообщает VideoCardz.com. Система легко помещается на ладони, однако основана на не самой современной платформе. Компьютер оснащается 4-ядерным 4-поточным процессором Intel Celeron N5095 семейства Jasper Lake.

Источник изображения: GMKtec, VideoCardz.com (и далее)

Также GMKtec G5S оснащается оперативной памятью LPDDR4 объёмом 8 ГБ. Память распаяна, её нельзя заменить. Что касается хранилища, сообщается о поддержке M.2 SSD-накопителей формата 2242 объёмом до 8 ТБ. В зависимости от конфигурации компьютер поставляется с SSD-накопителем на 128 или 256 ГБ.

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Несмотря на небольшие габариты, GMKtec G5S оснащается тремя портами USB 3.2 Type-A, одним USB Type-C, HDMI 2.0, аудиовыходом 3,5 мм и гигабитным портом Ethernet. В системе охлаждения используется небольшой радиатор с медной тепловой трубкой и тихим вентилятором, конструкция рассчитана на рассеивание 10 Вт тепла, что соответствует лимиту, установленному для процессора.

В Китае GMKtec G5S появился в продаже по цене от 1149 юаней за версию 128 ГБ, а версия 256 ГБ продаётся по цене от 1849 юаней. Компания планирует глобальный релиз.

#мини-пк #gmktec
Источник: videocardz.com
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