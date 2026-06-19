Для подключения видеокарт и плат расширения.

Компания MaxSun выпустит компактные материнские платы с разъёмами MCIO (Mini Cool Edge I/O). Это современные высокоскоростные разъёмы, которые могут подключаться к шине PCIe Gen5. Как стало известно VideoCardz.com, в планах ассортимент моделей MS-Challenger MCIO ITX и плата MS-PC Farm B860I. Все оснащаются чипсетами Intel 800-й серии и MCIO-коннекторами для подключения устройств PCI Express.

Источник изображения: MaxSun, VideoCardz.com (и далее)

По всей видимости, за основу MS-Challenger MCIO ITX взяли печатную плату от материнской платы MS-Challenger H810ITX, однако новая модель лишена стандартных разъёмов PCI Express, их заменили на два коннектора MCIO. Планируется выпуск модификаций с разными чипсетами Intel серии 800: Q870, Z890, H810 и B860. Версии с чипсетами Q870 и Z890 будут поддерживать режимы разделения линий PCIe x8+x8 или x8+(x4+x4), а в версиях с чипсетами H810 и B860 будет реализован комбинированный режим x16 на двух MCIO.

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Материнская плата MS-PC Farm B860I разработана для создания кластерных систем и, в частности, отличается от потребительских решений нестандартной компоновкой для более плотного расположения компонентов. Основной разъём PCIe x16 на плате заменили на два коннектора MCIO, но вторичный разъём PCIe оставили для расширения совместимости. Также отмечается наличие четырёх слотов для оперативной памяти DDR5 UDIMM.

Коннекторы на рассматриваемых платах MCIO позволят создавать системы с нестандартной, более компактной компоновкой, используя кабели райзеры для подключения видеокарт и плат расширения.